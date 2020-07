Dal nostro partner OAsport.it

Seconda vittoria consecutiva e leadership iridata consolidata per Fabio Quartararo, dominatore incontrastato del Gran Premio di Andalucia 2020 in quel di Jerez de la Frontera. Il francese della Yamaha Petronas ha condotto la gara dalla prima all’ultima curva, imponendo un ritmo indiavolato e tagliando il traguardo in solitaria con oltre 4″ di vantaggio nei confronti dei piloti “ufficiali” Maverick Viñales e Valentino Rossi. Per il nizzardo classe 1999 si tratta del terzo successo complessivo della carriera nel Motomondiale (il secondo in top class), oltre al nono piazzamento sul podio nella classe regina.

È stata dura quest’oggi perché di solito si parte con gomme nuove in griglia, mentre quest’oggi con Yamaha abbiamo deciso di fare 3 giri di warm-up per vedere se le gomme andavano bene – ha dichiarato Quartararo al termine della corsa odierna -. Sono estremamente felice perché abbiamo imposto un passo davvero pazzesco sin dall’inizio e siamo riusciti subito a staccare Maverick, comunque è stata molto dura. Quando avevo 2″ è stato davvero difficile raddoppiare il vantaggio, però è una sensazione fantastica e non posso far altro che ringraziare il mio team. Grazie anche alla mia famiglia a casa, onestamente è stato bellissimo vincere queste due gare consecutive”.

Qui Viñales

Maverick Vinales non festeggia in maniera particolare il suo secondo posto al termine del Gran Premio di Andalucia 2020, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo, infatti, chiude alla piazza d’onore, ma a debita distanza da Fabio Quartararo, che fa il bis della vittoria di domenica scorsa e si porta già a 50 punti in classifica generale. Al termine della corsa odierna il portacolori del team Yamaha ufficiale ha raccontato tutte le difficoltà incontrate in una prova dominata da un caldo torrido che ha sfiorato i quaranta gradi.

Una gara davvero durissima – conferma lo spagnolo nel corso delle interviste di rito post-gara -, il caldo era incredibile e veramente non era quasi possibile respirare. Le condizioni erano al limite e a livello fisico ho sofferto parecchio”. Vinales ha cercato il tutto per tutto sin dallo spegnimento dei semafori, sia per non dare campo libero al suo rivale transalpino, sia per non dover soffrire nel gruppo: Nel corso del primo giro ero partito bene ed ho fatto di tutto per superare Fabio Quartararo, dato che ritenevo fondamentale mettermi davanti a tutti per avere strada libera e aria pulita, ma sono arrivato lungo in curva 13 e sia lui, sia Valentino Rossi, mi hanno sopravanzato e non ho potuto farci nulla. Da quel momento in poi la mia gara si è complicata in maniera notevole

L’analisi dell’ex Suzuki prosegue, andando a toccare diversi punti interessanti: La prima parte della gara è stata un calvario. Ero sempre dietro a Valentino e non riuscivo a respirare nella sua scia, mi sentivo letteralmente cotto. A quel punto ho preferito risparmiare moto e fisico per dare il tutto per tutto negli ultimi cinque giri. Nel complesso è stata una domenica difficile, non ho mai trovato il giusto ritmo. Penso però che senza quell’errore nel corso del primo giro la mia gara sarebbe stata diversa e potevo chiudere più vicino a Fabio”.

