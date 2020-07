Moto2: Marco Bezzecchi timbra la sua prima pole in classe mediana, Bastianini 3°

Dal nostro partner OAsport.it

Marco Bezzecchi si riscatta dopo un 2019 di grande sofferenza e conquista la prima pole position della carriera nella classe mediana, aggiudicandosi le qualifiche del Gran Premio di Andalucia 2020, terzo round stagionale del Mondiale Moto2. Il 21enne riminese dello Sky Racing Team VR46 ha finalmente concretizzato il potenziale messo in mostra a Jerez de la Frontera portando a casa una pole molto significativa in vista del prosieguo del campionato e della gara di domani. Il “Bez” ha stampato un notevole 1’41″728 nel primo run del Q2, precedendo di appena 37 millesimi il temibile britannico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), secondo classificato e molto competitivo sul passo in vista del Gran Premio.

GP Andalucía Marquez spiega il forfait: "Mi sentivo il braccio morto. Ci ho provato ma era pericoloso" DA UN' ORA

Grandissimo exploit in casa Italtrans Team per Enea Bastianini, relegato nelle posizioni di rincalzo per tutte le prove libere prima di trovare la quadra proprio nel momento delle qualifiche a partire dal Q1 (superato col miglior tempo) e soprattutto nel Q2 con un terzo posto strepitoso a 117 millesimi dalla pole. Seconda fila estremamente interessante in ottica iridata con il nostro Luca Marini quinto (a 154 millesimi dal compagno di squadra Bezzecchi) in mezzo ai due padroni di casa iberici Jorge Navarro e Jorge Martin, rispettivamente quarto e sesto a 132 e 229 millesimi dalla vetta. Buona prestazione in chiave azzurra anche per Nicolò Bulega, ottavo a 0.359 dalla testa anche grazie al punto di riferimento visivo dei due piloti dello Sky Racing Team, oltre al discreto undicesimo posto del romano Fabio Di Giannantonio. Brutto Q2 per Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi, rispettivamente 16° e 17° con dei tempi poco competitivi per ambire alla top-10.

Fuori nel Q1 per appena 39 millesimi Stefano Manzi, 19° in griglia con la MV Agusta, mentre il toscano Lorenzo Dalla Porta si conferma in difficoltà alla guida della Kalex del Team Italtrans con un modesto 25° posto assoluto a quattro decimi dal passaggio in Q2 alla sua terza qualifica della carriera nella classe mediana dopo aver vinto nella passata stagione il Mondiale Moto3. Da registrare anche l’eliminazione nella prima sessione da parte del malese Hafizh Syahrin e dello spagnolo Augusto Fernandez, chiamati a rimontare domani dall’ottava fila.

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

GP Andalucía Quartararo: "Felice per la pole. Mondiale? Presto per parlarne"; Vinales: "Proverò a vincere" DA 2 ORE