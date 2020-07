Moto2, risultati FP3 GP Andalucia 2020: Jorge Martin è il più rapido nel time-attack, Baldassarri 3°

Dal nostro partner OAsport.it

Jorge Martin si conferma uno dei più forti in assoluto sul giro secco e firma il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Andalucia 2020, terza tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il talentuoso spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo, pole-man sempre a Jerez de la Frontera lo scorso weekend, ha chiuso al comando nella classifica combinata delle libere grazie ad un time-attack molto efficace. Il campione iridato Moto3 del 2018 ha sfiorato il record della pista andalusa (firmato da Schrotter nelle FP3 di sette giorni fa) siglando comunque un notevole 1’41″175 ad inizio turno sfruttando la gomma lasciata sull’asfalto poco prima dalle MotoGP.

Prestazione molto incoraggiante per il britannico Sam Lowes, secondo ad appena 13 millesimi dal miglior tempo del turno e soprattutto capace di inanellare diversi passaggi consecutivi estremamente competitivi in ottica gara alla guida della Kalex del Team EG 0,0 Marc VDS. Mattinata indubbiamente positiva almeno per quanto riguarda il time-attack per il migliore degli italiani Lorenzo Baldassarri, terzo a 310 millesimi dalla vetta, mentre lo spagnolo Edgar Pons ha stupito tutti stampando il quarto tempo a 0.312 dalla testa dopo aver fatto molta fatica al venerdì. Quinta piazza per il leader del campionato Tetsuta Nagashima, protagonista però di un high-side verso metà turno che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo le FP3 per un controllo di routine al centro medico.

Qualificata direttamente per il Q2 anche la coppia dello Sky Racing Team VR46, con Marco Bezzecchi 6° nella combinata (solo 14° nella graduatoria delle FP3) e Luca Marini 9° a meno di quattro decimi dalla testa. Obiettivo Q2 centrato anche per gli azzurri Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente 12° e 13° a 462 e 485 millesimi dal miglior tempo assoluto del fine settimana firmato da Martin. Purtroppo sono rimasti fuori dalla top-14 ben quattro centauri italiani, con Simone Corsi 15° (a 38 millesimi dal 14°), Stefano Manzi 16°, Enea Bastianini 18° e Lorenzo Dalla Porta 28° con un ritardo di 1″6 dai primi. Dovrà sorprendentemente affrontare il Q1 anche il tedesco Marcel Schrotter, autore del record del tracciato lo scorso fine settimana e dunque uno dei pretendenti principali per la pole odierna.

Classifica FP3 Moto2 GP Andalucia 2020

1 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 248.2 1’41.175

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.0 1’41.188 0.013 / 0.013

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 246.5 1’41.485 0.310 / 0.297

4 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.0 1’41.487 0.312 / 0.002

5 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 248.8 1’41.502 0.327 / 0.015

6 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 248.8 1’41.529 0.354 / 0.027

7 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team Moto2 Speed Up 247.1 1’41.562 0.387 / 0.033

8 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1’41.567 0.392 / 0.005

9 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 248.8 1’41.622 0.447 / 0.055

10 11 Nicolo BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.2 1’41.637 0.462 / 0.015

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 245.4 1’41.660 0.485 / 0.023

12 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 245.4 1’41.665 0.490 / 0.005

13 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.5 1’41.703 0.528 / 0.038

14 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.2 1’41.729 0.554 / 0.026

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Openbank Aspar Team Moto2 Speed Up 245.4 1’41.771 0.596 / 0.042

16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1’41.797 0.622 / 0.026

17 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 245.4 1’41.799 0.624 / 0.002

18 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 246.5 1’41.810 0.635 / 0.011

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 1’41.833 0.658 / 0.023

20 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 244.8 1’41.906 0.731 / 0.073

21 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 248.2 1’41.974 0.799 / 0.068

22 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 250.0 1’42.074 0.899 / 0.100

23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 248.2 1’42.090 0.915 / 0.016

24 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.1 1’42.122 0.947 / 0.032

25 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 245.4 1’42.232 1.057 / 0.110

26 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 247.1 1’42.241 1.066 / 0.009

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.7 1’42.761 1.586 / 0.520

28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.0 1’42.797 1.622 / 0.036

29 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 248.2 1’43.048 1.873 / 0.251

30 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 242.1 1’43.618 2.443 / 0.570

Classifica combinata prove libere

1 88 J.MARTIN SPARed Bull KTM Ajo KALEX 1’41.757 18 1’42.235 13 1’41.175 3

2 22 S.LOWES GBREG 0,0 Marc VDS KALEX 1’41.750 6 0.013 0.013 1’42.247 8 1’41.188 3

3 7 L.BALDASSARRI ITAFlexbox HP 40 KALEX 1’41.678 6 0.310 0.297 1’42.689 3 1’41.485 3

4 57 E.PONS SPAFederal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’42.218 10 0.312 0.002 1’42.911 14 1’41.487 3

5 45 T.NAGASHIMA JPNRed Bull KTM Ajo KALEX 1’41.553 7 0.327 0.015 1’42.132 4 1’41.502 3

6 72 M.BEZZECCHI ITASKY Racing Team VR46 KALEX 1’41.525 5 0.350 0.023 1’42.073 4 1’41.729 16

7 42 M.RAMIREZ SPATennor American Racing KALEX 1’42.068 4 0.354 0.004 1’42.769 3 1’41.529 3

8 44 A.CANET SPAOpenbank Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’41.890 14 0.387 0.033 1’42.567 13 1’41.562 14

9 10 L.MARINI ITASKY Racing Team VR46 KALEX 1’41.755 5 0.392 0.005 1’41.992 5 1’41.567 9

10 9 J.NAVARRO SPABeta Tools Speed Up SPEED UP 1’41.590 10 0.415 0.023 1’42.323 5 1’41.799 13

11 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’42.018 4 0.447 0.032 1’42.301 4 1’41.622 12

12 11 N.BULEGA ITAFederal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’41.735 16 0.462 0.015 1’42.504 4 1’41.637 13

13 21 F.DI GIANNANTO ITABeta Tools Speed Up SPEED UP 1’42.312 12 0.485 0.023 1’43.408 3 1’41.660 16

14 87 R.GARDNER AUSOnexox TKKR SAG Team KALEX 1’42.299 13 0.490 0.005 1’42.526 16 1’41.665 3

15 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’43.372 17 0.528 0.038 1’43.232 4 1’41.703 3

16 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’41.761 16 0.586 0.058 1’42.681 3 1’42.090 5

17 55 H.SYAHRIN MALOpenbank Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’42.130 16 0.596 0.010 1’42.531 3 1’41.771 14

18 33 E.BASTIANINI ITAItaltrans Racing Team KALEX 1’42.108 10 0.622 0.026 1’42.368 15 1’41.797 15

19 97 X.VIERGE SPAPetronas Sprinta Racing KALEX 1’42.613 17 0.635 0.013 1’42.589 3 1’41.810 13

20 35 S.CHANTRA THAIDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’41.906 6 0.658 0.023 1’42.830 5 1’41.833 2

21 23 M.SCHROTTER GERLiqui Moly Intact GP KALEX 1’41.934 4 0.731 0.073 1’42.488 3 1’41.906 3

22 40 H.GARZO SPAFlexbox HP 40 KALEX 1’42.807 5 0.799 0.068 1’43.691 14 1’41.974 4

23 16 J.ROBERTS USATennor American Racing KALEX 1’42.030 17 0.855 0.056 1’43.069 10 1’42.232 3

24 96 J.DIXON GBRPetronas Sprinta Racing KALEX 1’42.042 14 0.867 0.012 1’43.157 17 1’42.074 5

25 37 A.FERNANDEZ SPAEG 0,0 Marc VDS KALEX 1’42.411 10 0.947 0.080 1’42.726 15 1’42.122 3

26 64 B.BENDSNEYDE NEDNTS RW Racing GP NTS 1’43.204 3 1.066 0.119 1’43.362 3 1’42.241 4

27 27 A.IZDIHAR INAIDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’42.600 5 1.425 0.359 1’43.672 3 1’42.761 10

28 19 L.DALLA PORTA ITAItaltrans Racing Team KALEX 1’42.960 14 1.622 0.197 1’43.889 6 1’42.797 18

29 99 K.DANIEL MALOnexox TKKR SAG Team KALEX 1’43.308 16 1.873 0.251 1’43.873 3 1’43.048 5

30 2 J.RAFFIN SWINTS RW Racing GP NTS 1’43.863 3 2.443 0.570

