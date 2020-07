Moto3, risultati FP3 GP Andalucia 2020: Andrea Migno davanti a tutti

Dal nostro partner OAsport.it

Andrea Migno ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Andalucia 2020, terza tappa del Mondiale Moto3 che va in scena a Jerez de la Frontera. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, in sella alla sua KTM, ha timbrato un interessante 1:45.165 in occasione del suo dodicesimo giro (su quindici percorsi) e si è posto davanti a tutti nella sessione che precede le qualifiche del pomeriggio. Il centauro italiano ha dimostrato ancora una volta di essere tra i favoriti per la vittoria dopo quando fatto vedere ieri con un quinto e un secondo posto.

Andrea Migno si è invertito la posizione con John McPhee rispetto alla FP2, il britannico della Petronas Sprint Racing ha spinto la sua Honda ma è attardato di 0.181. Sono vicini anche lo spagnolo Jeremy Alcoba (terzo a 0.256 con la Honda del Koemmerling Gresini), il giapponese Ai Ogura (quarto a 0.350 con la Honda Team Asia) e lo spagnolo Raul Fernandez (quinto a 0.375 con la KTM del Red Bull Ajo).

Sottotono lo spagnolo Albert Arenas: il leader del Mondiale, vincitore delle prime due gare, è soltanto decimo con la KTM del Solunion Aspar Team a 0.602 dal leader. Più attardati gli altri italiani: Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) è ottavo a 0.526, Celestino Vietti (Sky Racing Team VR4) è undicesimo a 0.622, Niccolò Antonelli (SIC 58) 19mo a 0.929, Dennis Foggia (Leopard Racing) 21mo a 0.975, Romano Fenati 22mo (Sterilgarda Max Racing) a 0.985.

Accedono direttamente alla Q2 delle qualifiche (via alle ore 12.35): Migno, McPhee, Alcoba, Ogura, Fernandez, Toba, Suzuki, Arbolino, Masià, Arenas, Vietti, Rodrigo, Oncu, Garcia.

