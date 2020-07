Moto3: un grandissimo Tatsuki Suzuki domina a Jerez, terzo Celestino Vietti

SIC58 Squadra Corse Japanese rider, Tatsuki Suzuki competes on his way to win the San Marino Moto3 Grand Prix race at the Misano World Circuit Marco Simoncelli on September 15, 2019

Grandissima gara di Tatsuki Suzuki che domina a Jerez e vince il terzo atto di questo mondiale 2020 di Moto3. In Andalucia il giapponese domina e si porta a casa il secondo successo nella carriera. Secondo un ottimo McPhee, chiude il podio un grandissimo Celestino Vietti. Arenas caduto, rimane in testa alla generale.

Gara difficilissima, veramente complessa quella della Moto3, nel secondo atto di Jerez. A vincere, finalmente, è Tatsuki Suzuki che, dopo aver ottenuto la terza pole in tre gare, riesce a cogliere la prima vittoria stagionale.

E' back to back per il team SIC 58. O meglio: nella gara di Jerez dello scorso anno vinse Antonelli, in questo 2020 atipico comunque vince una moto del team di Paolo Simoncelli, anche se al secondo atto nel GP di Andalucia.

Gara fantastica del giappo riccionese. Suzuki stravince, partendo dalla pole e conducendo primo praticamente dall'inizio della corsa. Gara autoritaria, dominata, meritatissima. E' questo il merito e anche il limite di Tatsuzki: deve correre sempre così. Troppo vittima di alti e bassi, anche settimana scorsa dopo la pole era stato guardingo e timido. Stavolta invece un leone. Ha le carte in regole anche per lottare per il mondiale.

Secondo un grandissimo McPhee che, dopo il crash all'ultima curva di settimana scorsa, si conferma ad altissimi livelli. Chiude il podio un immenso Celestino Vietti: nono in griglia, l'italiano non parte benissimo. Ma nella seconda parte della corsa recupera e guadagna il terzo posto. Quarto un fenomenale Binder, partito 25mo. A terra Arenas, che però rimane in testa al mondiale, data la caduta anche di Ogura secondo nella generale.

Ora un weekend di pausa, poi tutti in pista a Brno.

I 5 momenti della gara

- Parte bene Suzuki che rimane in testa, secondo Rodrigo, poi Ogura, Arenas, Fernandez, Arbolino.

- Sempre in tantissimi davanti a lottare per la prima posizione. Davanti rimane Suzuki, poi Arbolino, Rodrigo, Fernandez, Ogura, McPhee e Binder.

- Dietro intanto cadono Migno e Sasaki, davanti prosegue la bagarre. Masia e Ogura si toccano e si auto eliminano. In cinque prendono qualche metro: Susuki, Arenas, Fernandez, Rodrigo e McPhee. Ma grazie alle scie sono in 9 nel gruppo dei primi, sempre con Suzuki davanti.

- A otto giri dalla fine bruttissima caduta del leader del mondiale Arenas, portato via in barella. A cinque giri rimangono davanti Suzuki, Binder, Rodrigo, McPhee, Vietti, Alcoba, Fernandez e Arbolino più staccato. Alcoba però viene penalizzato con il long lap penalty.

- Parte l'ultimo giro. McPhee recupera e sale in seconda piazza, Vietti combatte per la terza posizione e riesce. Vince Tatsu, poi McPhee e Vietti. Quarto Binder, poi Rodrigo e Fernandez.

La statistica chiave

Seconda vittoria in carriera per Tatsuki Suzuki in Moto3. Nella pista dove Simoncelli ottenne prima pole e prima vittoria in carriera, mentre Antonelli lo scorso anno portò a casa la prima vittoria del team SIC 58.

La dichiarazione

Celestino VIETTI: "Settimana scorsa abbiamo avuto qualche problema e non sono riuscito a spingere fino al podio. Questa volta è andato tutto bene. Nella prima parte di gara ho faticato un po', poi però sono riuscito a spingere ed è arrivato un bellissimo terzo posto".

Il migliore

Tatsuki SUZUKI: Gara magnifica. Nonostante sia la Moto3 riesce a stare davanti praticamente dal primo all'ultimo metro. Nella bagarre finale resiste e all'ultima curva non si fa superare.

Il peggiore

Andrea MIGNO: Weekend incredibile, in senso negativo. Dopo delle libere dominate con record della pista, rovina tutto in qualifica, cadendo nel giro decisivo. In gara parte da dietro e prova la rimonta, ma finisce in terra dopo un contatto con Sasaki. Un vero peccato, un'occasione persa.

