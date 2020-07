MotoE: vince Aegerter davanti a Torres e Casadei, Ferrari travolge Granado

Secondo gran premio stagionale della MotoE. A vincere è Dominique Aegerter, al primo successo in carriera nella classe elettrica. Lo spagnolo domina la corsa, vincendo con distacco. Secondo Torres, chiude il podio Casadei davanti a De Angelis. A due giri dalla fine Matteo Ferrari travolge Granado mentre erano in lotta per il podio. Aegerter vola in testa al mondiale con 11 punti in piu di Torres.

Dura solo sei giri, ma la gara di MotoE è sempre spettacolare, ricca di colpi di scena.

Nel secondo atto del mondiale della classe elettrica è Dominique Aegerter a vincere. Lo svizzero coglie il secondo successo della carriera nel motomondiale dopo la vittoria in Moto2 nel 2014 al Sachsenring. Aegerter all'inizio litiga con Medina e Ferrari per la leadership, poi prende la prima posizione e se ne va, vincendo in solitaria.

Dietro è bagarre clamorosa: prima cade Medina, poi Ferrari centra Granado e i due sono costretti ad alzare bandiera bianca. Alla fine è Jordi Torres a chiudere secondo, davanti a Mattia Casadei. Quarto De Angelis che beffa Canepa all'ultima curva.

Prossimo appuntamento a Misano a settembre.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Aegerter parte bene e rimane davanti a Ferrari e Medina. Quarto Casadei, poi Torres. Dietro cadono Marcon e Zaccone.

- Sono in tre davanti a lottare nelle prime curve: Medina che va davanti, Ferrari e Aegerter. Granado invece è settimo dietro anche al buon De Angelis.

- Aegerter torna davanti e prova al fuga. Secondo mMedina, terzo Ferrari. Poi Casadei, Torres, Granado, Canepa, De Angelis. Piccolo errore di Medina che si fa infilare da Casadei, Ferrari e Granado. Successivamente Medina cade in curva uno e butta via una grande occasione.

- Aegerter se ne va e fa gara da solo. Dietro è duello tra Casadei, Ferrari e Granado in rimonta. Ma a due giri dalla fine il colpo di scena: errorarccio in staccata di Matteo Ferrari che centra il provero Granado e rallenta Casadei.

- Aegerter va a vincere in solitaria, ne approfitta Torres che chiude secondo davanti a Casadei. poi De Angelis, Canepa, Tulovic e Di Meglio.

La dichiarazione

Mattia CASADEI: "Sono molto contento, è stata una gara difficile. Sono stato meglio in gara rispetto a qualifiche e libere. Ho sfruttato la caduta di Ferrari e Granado.

Il migliore

Dominique AEGERTER: Dopo il terzo posto di settimana scorsa, coglie il primo successo in carriera in MotoE assolutamente meritato. Aveva il passo e se ne è andato, stando anche lontano dalla bagarre. Vince praticamente in solitaria e vola nel mondiale.

Il peggiore

Matteo FERRARI: Il primo vero errore della sua carriera in MotoE. Sbaglia totalmente la staccata e coinvolge il buon Granado. Butta via una grossa occasione per fare punti e Aegerter se ne va.

