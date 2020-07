Quartararo in pole davanti a Viñales e Bagnaia! Rossi quarto, Dovizioso fuori dal Q2

E' ancora El Diablo il più veloce a Jerez. Fabio Quartararo si conferma in un gran momento di forma e conquista la pole position. Il francese batte Maverick Viñales, ancora battuto dal futuro compagno di squadra. Terzo Bagnaia, poi Valentino Rossi. Dovizioso fuori dal Q2 e domani 14mo. Marc Marquez ci prova, ma alla fine si arrende e domani non correrà.

E' ancora lui il grande protagonista di quest'inizio di stagione. Fabio Quartararo si conferma dopo il trionfale weekend di settimana scorsa. El Diablo conquista la seconda pole in due settimane e domani è carico per per la doppietta.

Il duello con Viñales è ancora vinto dal giovane francese. Fabio guida come al solito alla grande, ma comunque è tutt'altro che un dominio. Anzi, Top Gun riesce a fare il giro che vale la pole, ma finisce troppo sul verde in una curva e giustamente gli viene annullato il crono. Ancora battuto Maverick, che domani dovrà per forza battere il futuro compagno di squadra, anche per ristabilire le gerarchie all'interno della casa giapponese. Per Fabietto invece, sarebbe una seconda vittoria fondamentale per il mondiale, contando l'assenza di Marc Marquez.

Parliamo subito del Cabroncito: il campione del mondo in carica ci prova, scendendo in pista nelle FP4 e nel primo giro del Q1. Ma alla fine alza bnadiera bianca. Altro zero per l'alieno di Cervera, che in un mondiale così ristretto può essere decisivo. La scelta però naturalmente non sorprende: l'infortunio era veramente grave, ci sta la resa. Peccato, si perde un grande protagonista del weekend.

Chiude la prima fila un superbo Pecco Bagnaia. Prima Ducati in griglia, si conferma in gran forma Francesco. La Ducati Pramac funziona su questa pista, l'obiettivo è lottare per il podio, contro Valentino Rossi e compagni. Il Dottore, finalmente, riesce a stampare ottimi crono e chiude al quarto posto, trainato nel giro finale proprio da Pecco. Incredibile comunque i miglioramenti di Rossi: che in pochi giorni è riuscito a passare dall'essere ai margini dela top ten sino in lotta per il podio. Vedremo se domani riuscirà ad essere competitivo sul passo gara.

Quinto un buon Oliveira, poi Morbidelli. Miller settimo un po' delude, come Petrucci decimo. Ma la delusione più grande di giornata è certamente il 14mo posto di Andrea Dovizioso. Il forlivese sembra in crisi nera, fuori dal Q2 e mai in lotta per la top ten.

La griglia di partenza

POSIZIONE RIDER MOTO 1 Fabio Quartararo Yamaha 2 Maverick Viñales Yamaha 3 Francesco Bagnaia Ducati 4 Valentino Rossi Yamaha 5 Miguel Oliveira KTM 6 Franco Morbidelli Yamaha 7 Jack Miller Ducati 8 Takaaki Nakagami Honda 9 Brad Binder KTM 10 Joan Mir Suzuki

I 5 momenti della qualifica

- FP4 con ancora un ottimo Nakagami che fa il miglior tempo, poi Quartararo, Pol e Viñales. Rossi 11mo, Dovizioso 14mo. Marquez ancora più indietro: il Cabroncito è autore di diverse tornate, tempi lontani dai primi ma comunque in linea col fratello.

- Q1 parte con la grande sorpresa: Marc Marquez scende in pista ma fa solo il giro di lancio. Poi si ferma e se ne va. Weekend finito per il Cabroncito. Domani non correrà.

- Davanti super Miguel Oliveira stampa il miglior tempo un po' a sorpresa. Secondo Morbidelli si qualifica per il Q2. Fuori Crutchlow, ma soprattutto Andrea Dovizioso, che domani sarà 14mo. Disastro Ducati, come anche Alex Marquez: il fratello del Cabroncito cade e sembra avere un problema al gomito. Domani sarà ultimo, Rins davanti a lui.

- Q2 che parte con Viñales in testa, poi Quartararo e Morbidelli. Ma Fabietto ne ha e torna davanti al futuro compagno di squadra. Terzo Bagnaia, bene Morbidelli e Bagnaia, oltre ad Oliveira.

- Nel giro decisivo Viñales va davanti, ma finisce troppo sul verde e il suo giro viene cancellato. Rossi viene trascinato da Bagnaia e chiude quarto, davanti a Oliveira e Morbidelli. 11mo Petrucci.

La statistica chiave

Seconda pole consecutiva, ottava in carriera, quarta di fila contando le due dello scorso anno per Fabietto Quartararo. Per la prima volta in MotoGP Marc Marquez salta la prima gara della sua vita.

La dichiarazione

Francesco BAGNAIA: "Sono felice. Lo scorso weekend avevo sbagliato qualcosa in qualifica. Stavolta ho fatto tutto giusto. Sono andato un po' al limite ma sono contento. Stiamo facendo un ottimo lavoro, anche sul passo gara. Abbiamo migliorato rispetto allo scorso weekend".

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Si conferma ancora una volta, vince la sfida col compagno di squadra. Oggi Viñales prova a dargli fastidio, ma riesce ancora a batterlo. Con Marquez fuori, per domani l'obiettivo è vincere.

Il peggiore

Andrea DOVIZIOSO: Cosa è successo al Dovi? Stranissimo. Settimana scorsa non era per nulla al meglio, ma a fatica ha conquistato un podio insperato. Ora, con molti kilometri in più sulle spalle, le altre Ducati migliorano enormemente, mentre lui cala drasticamente, finendo fuori dal Q2 e lontanissimo dai primi. Per domani dovrà combattere.

