22 anni dopo la prima pole position nella classe regina, Aprilia con Aleix Espargaro vince la sua prima gara in MotoGP. Lo spagnolo vince il derby iberico con Jorge Martin che salva il weekend della Ducati. Per la casa di Noale si tratta della prima vittoria nella top class. Ed Espargaro è anche il nuovo leader del Mondiale. Quinto posto per Bagnaia che scattava dalla 5a fila.

Seguono aggiornamenti!

Ad

GP Argentina Moto2: Vietti vince anche a Termas ed è sempre più leader! Arbolino 6° 2 ORE FA

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

GP Argentina Moto3, Migno centra Masià che gli rifila un pugno sul casco: il video 2 ORE FA