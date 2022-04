Aleix Espargaro trova il tanto agognato primo successo in MotoGP, suo e di un’Aprilia mai doma, che non si è mai arresa da quando è rientrata da cenerentola tra le grandi case costruttrici nel campionato di moto più famoso al mondo, ma che si è contraddistinta a piccoli passi. Dal rischio di passare una lunga carriera in anonimato a leader a sorpresa della MotoGP: dopo la Una vita in seconda linea, una carriera continuamente nel limbo della metà classifica, sempre sottovaluto. Alla duecentesima presenza nella classe regina del Motomondiale, finalmente nel GP d'Argentina , che non si è mai arresa da quando è rientrata da cenerentola tra le grandi case costruttrici nel campionato di moto più famoso al mondo, ma che si è contraddistinta a piccoli passi. Dal rischio di passare una lunga carriera in anonimato a leader a sorpresa della MotoGP: dopo la favola di Enea Bastianini , tutto il paddock guarda dall’alto il nuovo volto del Motomondiale, che poi tanto nuovo non è.

Aleix Espargaro e l’Aprilia, due storie di resilienza - termine abusato, vero, ma rende l’idea - che proprio per questo si amalgamano alla perfezione una volta che si intrecciano. L’uno fa bene all’altra, entrambi si compensano. Di solito quando si fa riferimento alle migliori alchimie tra pilota e moto, la mente ci riporta a coloro che hanno segnato un’epoca (Agostini-MV Augusta, Rossi-Yamaha, Marquez-Honda eccetera). Ma è difficile trovare un rapporto più romantico di questo nel periodo più recente. Partiti dal basso nel 2017, inizialmente senza franche aspettative, dopo anni di duro lavoro si sono ritagliati qualche piccola soddisfazione, fino a conquistare la prima storica e ormai impensabile vittoria nella top class del Motomondiale. Insieme.

Ad

GP Argentina Le pagelle: Aleix e Aprilia da 10 e lode, Bagnaia c'è, Miller male 3 ORE FA

Sono molto felice. C’è voluto tanto tempo per centrare questa vittoria ma eccola qui, proprio alla mia gara numero 200 nella classe regina. Era tutto pronto e sono riuscito a cogliere il successo, ho spinto forte con un buon passo, ma la pressione era doppia perché tutti mi dicevano che avrei vinto facilmente

Chi è Aleix Espargaro

il centauro catalano classe 1989 infatti era l’unico tra i 24 piloti in schieramento a non aver ancora vinto una gara nel Motomondiale. Mai, nemmeno nelle classi minori. Un sacco di “gavetta” in MotoGP (è alla tredicesima stagione nella classe regina) girando in qua e in là per team non ufficiali, alternando clamorosi exploit a delusioni cocenti, ad un passo dalla resa definitiva. “C’è stato un momento della mia vita in cui ho detto a mia moglie: ‘So che è un lavoro bello, che è la mia passione e che prendiamo soldi, ma devo fare altro’” ha confessato lo stesso Espargaro ai microfoni di Sky Sport dopo il 200 gare, il pilota che ha impiegato più tempo prima di vincere una corsa in MotoGP, distruggendo il primato di Danilo Petrucci (124) - e una nuova fiamma. Fino al GP d’Argentina,. Mai, nemmeno nelle classi minori. Un sacco di “gavetta” in MotoGP (è alla tredicesima stagione nella classe regina) girando in qua e in là per team non ufficiali, alternando clamorosi exploit a delusioni cocenti, ad un passo dalla resa definitiva. “” ha confessato lo stesso Espargaro ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo . Quel sogno per cui serviva solo più tempo -, distruggendo il primato di Danilo Petrucci (124) - e una nuova fiamma.

Quella scintilla che cambia la carriera di Aleix Espargaro scocca proprio con l’Aprilia. E viceversa, perché l’approdo dello spagnolo nella casa costruttrice di Noale porta sin dal primo giorno un grandissimo contributo verso l’attesissimo trionfo in MotoGP, dopo una bacheca piena zeppa di titoli nelle classi minori. Un pilota d’esperienza, capace di risolvere in pista i problemi di una moto ancora troppo acerba per essere competitiva con le altre grandi delle due ruote. Dopo un paio di stagioni di più bassi che alti, un sesto posto come miglior risultato ma anche la bellezza di quattordici ritiri, il connubio comincia a sposarsi alla perfezione sotto la celebrazione di un nuovo team manager, Massimo Rivola, a partire dal 2019.

Da una parte un pilota che non ha mai trasmesso pienamente le sue potenzialità, giunto a Noale con una sola top-3 in MotoGP nel proprio curriculum; dall’altra una moto avara di soddisfazioni dai tempi della 500, quando arrivò qualche sporadico podio, almeno. Dopo diversi anni di sacrifici e batoste in termini di risultati, la stagione 2021 mostra i primi frutti: sempre in top-10 quando ha completato la gara, a fine agosto ecco la prima grande gioia nel GP di Silverstone, quando Aleix Espargaro riporta il team italiano sul podio nella massima cilindrata a 21 anni di distanza, sempre in Gran Bretagna. Si chiude una delle migliori annate per il catalano, ottavo in classifica, nella quale finalmente azzecca un minimo di costanza. Inoltre, quel corpo a corpo vinto contro la Ducati di Jack Miller regala una grande conoscenza dei propri mezzi.

GP Argentina 2022: la prima vittoria dell'Aprilia in MotoGP

Mai ci si sarebbe aspettati che avrebbero riscritto la storia al terzo round del Mondiale, per giunta con una superiorità così disarmante nei confronti delle altre moto. Il circuito di Termas de Rio Hondo si adatta alla perfezione alle caratteristiche della casa costruttrice veneta, e lo Ci si aspettava di certo un’Aprilia in enorme crescita in questa stagione, forte di una coppia di piloti di grande spessore, con il connazionale Maverick Vinales in pianta stabile a fianco di Aleix., per giunta con una superiorità così disarmante nei confronti delle altre moto. Il circuito di Termas de Rio Hondo si adatta alla perfezione alle caratteristiche della casa costruttrice veneta, e lo stravolgimento di programma , con i centauri in pista per due soli giorni, avvantaggia uno dei veterani di maggior corso tra quelli presenti.

Dopo la pole position, una gara in totale controllo: Aleix Espargaro passa maggior parte del tempo alle spalle di Jorge Martin, in parte a causa di errori suoi e in parte per colpa della pressione delle gomme che rischia di andare alle stelle dal caldo. Tre tentativi di sorpasso nei giri finali, uno dietro l’altro, nello stesso punto della pista: è quanto basta per coronare al meglio un weekend perfetto, quello che per un decennio ha sognato, che per un paio di centinaia di Gran Premi ha visto realizzarsi nei volti degli altri, e che finalmente può respirare insieme a tutto il muretto Aprilia, con cui condivide l’entusiasmo della prima volta. Una prima volta con tanto di hat-trick, perché oltre al miglior tempo delle qualifiche e il primo posto, è suo anche il giro più veloce della gara.

Tutti analizzavano i ritmi che avevamo a disposizione, ma sapevo che non poteva essere una gara facile per me. Oggi non ho mai avuto grip, non so se fosse dovuto dalla pista o dalla temperatura, per cui non sono stato in grado di mettere in atto il mio ritmo. Negli ultimi quattro giri ho capito che ero il più forte, ho passato Jorge Martin e sono andato a vincere. Sono davvero contento sia per me sia per tutto lo stabilimento di Noale. Ce lo meritiamo. Anzi, è ancora più speciale perché siamo addirittura in vetta alla graduatoria

Non è mai troppo tardi per dare il via alle feste, anche dopo anni di musi lunghi. Sognare è lecito, come ha insegnato la Suzuki nel 2020, peraltro l’ultima moto su Aleix Espargaro è salito in sella, dalla quale non ha mai ricevuto abbastanza in rapporto a quanto ha dato. Ma a 32 anni con l’Aprilia finalmente ogni goccia di sudore - sua e di tutto il team attuale - è stata ripagata con grande merito.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

GP Argentina Aleix Espargaro da sogno: prima vittoria per l'Aprilia in MotoGP 4 ORE FA