terzo appuntamento della stagione di MotoGP 2022. Dopo la notte del Qatar e la tempesta dell'Indonesia, è il momento del GP d'Argentina. Il ritorno del Motomondiale dopo tre anni sul circuito di Termas de Rio Hondo è stato turbolento, con il restringimento del programma in due sole giornate a causa dei Tutto pronto per il. Dopo la notte del Qatar e la tempesta dell'Indonesia,. Il ritorno del Motomondiale dopo tre anni sul circuito di Termas de Rio Hondo è stato turbolento, con il restringimento del programma in due sole giornate a causa dei problemi durante il trasporto delle moto da corsa da un continente all'altro. Gran parte dei team sono stati costretti a lavorare in piena notte per far trovare ai piloti una moto pronta per disputare prove libere e qualifiche nel giro di poche ore.

Chi si è trovata da subito alla grande con questo tracciato è l'Aprilia, che ha centrato la Aleix Espargaro. Il 32enne catalano non ha mai vinto una gara in carriera in MotoGP, ma visto il feeling e la superiorità che ha avuto questa moto nella giornata di sabato, sembra che non esista occasione migliore di questa di conquistare uno storico successo per lui e per la casa costruttrice veneta. Insieme ad Aleix Espargaro, occupano la prima fila la Ducati Pramac di Jorge Martin e quella del team VR46 con Luca Marini. Ancora una volta in grande affanno, invece, il team ufficiale della Rossa di Borgo Panigale, con Jack Miller (penalizzato di tre posizioni) e "Pecco" Bagnaia che scattano dalla quinta fila. , che ha centrato la prima pole position della sua storia in MotoGP grazie ad. Il 32enne catalano non ha mai vinto una gara in carriera in MotoGP, ma visto il feeling e la superiorità che ha avuto questa moto nella giornata di sabato, sembra che non esista occasione migliore di questa di conquistare uno storico successo per lui e per la casa costruttrice veneta. Insieme ad Aleix Espargaro, occupano la prima fila la Ducati Pramac di Jorge Martin e quella del team VR46 con Luca Marini. Ancora una volta in grande affanno, invece, il team ufficiale della Rossa di Borgo Panigale, con Jack Miller (penalizzato di tre posizioni) e "Pecco" Bagnaia che scattano dalla quinta fila.

ore 20.00: di seguito la DIRETTA SCRITTA, in cui vi racconteremo tutte le emozioni sul circuito di Termas de Rio Hondo. Ecco che dunque potrebbe rimescolarsi ulteriormente la situazione nella classifica piloti, con il leader Enea Bastianini costretto a rimontare dal 12° posto per difendere la vetta di una graduatoria ristrettissima, con nove centauri raccolti in una decina di punti. Tra questi, occhio al campione in carica Fabio Quartararo (6° in griglia), ancora alla ricerca della prima vittoria da iridato. Chi non vedremo in pista invece è Marc Marquez , sempre alle prese con la diplopia. Il via della gara del GP d'Argentina di MotoGP è in programma alle: di seguito la DIRETTA SCRITTA, in cui vi racconteremo tutte le emozioni sul circuito di Termas de Rio Hondo.

3 posizioni di penalità per Miller

Nella notte italiana è arrivata la decisione della giuria di gara di sanzionare Jack Miller di 3 posizioni per aver ostacolato Fabio Quartararo durante le qualifiche. L'australiano scivola così dall'11ª alla 14ª casella in griglia, a fianco del compagno di squadra Bagnaia in quinta fila. La Ducati ufficiale avrà assolutamente bisogno della rimonta per scacciare un inizio di stagione disastroso.

Griglia di partenza del GP Argentina

1ª FILA: A.Espargaro - Martin - Marini

2ª FILA: P.Espargaro - Viñales - Quartararo

3ª FILA: Rins - Mir - Zarco

4ª FILA: Nakagami - B.Binder - Bastianini

5ª FILA: Bagnaia - Miller - Morbidelli

6ª FILA: Oliveira - Bezzecchi - Dovizioso

7ª FILA: A.Marquez - Di Giannantonio - Fernandez

8ª FILA: Gardner - D.Binder - Bradl

