Un fenomenale Aleix Espargaro è il vincitore del Gran Premio d'Argentina , terzo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Bravissimo lo spagnolo a portare l'Aprilia finalmente sul gradino più alto del podio che mancava a Noale nella classe regina da ben 22 anni. Secondo un buon Jorge Martin, chiude il podio Alex Rins. Con questo risultato Aleix è addirittura leader del mondiale con 7 punti di vantaggio su Binder, nove su Bastianini e Rins, dieci su Quartararo. Ora è tempo di dare i voti ai protagonisti di questa corsa.

Aleix ESPARGARO voto 10 e lode: Inutile dire che merita il dieci e lode. Nonostante lo strapotere della moto, era meno facile di quanto si pensi, data la grande pressione e il buon Martin che gli crea tanti problemi. Per questo gareggia con intelligenza, rimanendo dietro al rivale per molto tempo per poi sorpassarlo, non senza grattacapi, nel finale. Grande Aleix, grandissima la Aprilia, che riesce addirittura a battere la Ducati in termini di motore.

Ad

GP Argentina Aleix Espargaro da sogno: prima vittoria per l'Aprilia in MotoGP 2 ORE FA

Jorge MARTIN voto 9: E' sconfitto ma è un super secondo posto, arrivato dopo un bruttissimo inizio di stagione. Le prova tutte per battere l'Aprilia, purtroppo nel finale deve soccombere. Da questa gara però riparte il suo mondiale, dove può veramente togliersi tantissime soddisfazioni.

SUZUKI Voto 8: Ancora una volta una buona gara, costante e ad alto livello. Purtroppo manca sempre qualcosa. Oggi i due alfieri perdono il treno dei due leader nelle prime fasi e purtroppo non riescono più a riprenderlo. Peccato, l'impressione però è che sia solo questione di tempo per la vittoria.

Francesco BAGNAIA Voto 7: Bene ma non benissimo. Pecco chiude quinto dopo essere partito fuori dai dieci e questo è sicuramente un qualcosa di ultra positivo. Però c'è da notare che l'italiano non parte alla grande e nelle prima fasi fatica a risalire la china. Inoltre chiude comunque lontano da Martin.

Brad BINDER Voto 7: Zitto zitto lui è sempre li tra i primi. Riesce sempre ad ottenere il massimo dalla sua KTM che non è certo la moto migliore del circus.

Maverick VINALES Voto 6,5: Quando il compagno di squadra vince e domina, mentre tu chiudi sesto, non è certo da considerare una buona gara. Però questo è comunque il suo miglior risultato da quando è in Aprilia, inoltre conosce il mezzo molto meno di Aleix. Per finire bisogna dire che prima dell'ultimo giro era quinto davanti a Bagnaia, ma con un contatto con il rivale rompe l'ala anteriore e, con la moto sbilanciata, perde la posizione su Binder. Insomma, la gara non è poi così negativa.

Fabio QUARTARARO Voto 6: Difficile dire se sia una buona o una cattiva gara del Diablo. Ci orientiamo con le sue parole di due settimane fa, che considerava l'Argentina come peggiore gara stagionale. Per cui un ottavo posto in fin dei conti non è da buttare, anche perché le altre Yamaha naufragano, affette da problemi tecnici.

Marco BEZZECCHI Voto 6,5: Ottima corsa del Bez che, dopo un'anonima partenza, si riscatta nella seconda parte e termina in top ten davanti anche a Bastianini.

Enea BASTIANINI Voto 5: Gara non ottima per Enea, che lotta con Quartararo, Zarco e compagni nella prima fase per poi finire decimo, che gli costa la leadership del mondiale.

Luca MARINI Voto 4,5: Butta via una grande occasione. Dopo la grande qualifica di ieri, prova a tenere il ritmo dei primi. Nella seconda fase però naufraga nelle retrovie e chiude dietro anche al compagno di squadra.

Jack MILLER Voto 4: Cosa è successo a Jack? Prestazione alquanto inspiegabile. Cancellare e ripartire subito.

Johann ZARCO Voto 4: Weekend negativo. Mentre il compagno di squadra domina sia in qualifica che in gara, lui naviga sempre ai margini della top ten. Inoltre dopo pochi giri finisce subito a terra. Peccato.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

GP Argentina Moto3, Migno centra Masià che gli rifila un pugno sul casco: il video 5 ORE FA