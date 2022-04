Celestino Vietti vince il Gran Premio d'Argentina, terzo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Bravissimo Cele a confermarsi anche a Termas de Rio Hondo ad altissimi livelli, dopo la vittoria a Losail e il secondo posto a Mandalika.

E' lui l'uomo del momento nella classe di mezzo: tre gare fatte, due vittorie e un secondo posto. Ruolino di marcia pazzesco, per un rider che spesso ha dimostrato di avere grandi mezzo, ma poca costanza. Ora Cele è costante, ma soprattutto è solido di testa. Oggi non domina come in Qatar, anzi non è per nulla a posto sulla sua Kalex, ma soprattutto con una super seconda parte della corsa riesce ad avere la meglio di un superbo Somkiat Chantra, ormai realtà della categoria. Il thailandese prova a battere Vietti, per un giro riesce anche ad andare davanti, ma l'italiano ne ha di più e batte l'avversario, che comunque si conferma assolutamente in lotta per la generale. Chiude il podio Ogura, che riesce ad avere la meglio di Aron Canet all'ultimo giro dopo un bellissimo duello. Quinto Dixon, sesto Arbolino.

Peccatissimo per Fermín Aldeguer. Il giovanissimo spagnolo, che ieri aveva stupito il mondo piazzando la pole più giovane di sempre in Moto2, gareggia alla grande lottando alla pari con Celestino Vietti. Ed è proprio con l'italiano che va al contatto a metà gara, finendo per terra dopo un tentativo di sorpasso. Speriamo di vederlo presto nelle posizioni di vertice. Delude invece Sam Lowes, lontanissimo dai primi e addirittura fuori dai dieci.

Tra sette giorni di nuovo in pista per il Gran premio del Texas. Il mondiale è combattutissimo, con Vietti naturalmente leader con +21, poi Canet e un sorprendente Chantra in lotta.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Aldeguer rimane in testa. Secondo Arbolino, poi Vietti, Chantra, Arenas e Canet. Caduti Augusto Fernandez, Antonelli e Kelly. Vietti passa subito Arbolino e si porta secondo, andando all'inseguimento di Aldeguer.

- Celestino rompe gli indugi, passa Aldeguer e prova ad andarsene. Dietro terzo va Chantra, poi Canet e Arbolino. Sesto più lontano Ogura, poi Dixon e Arenas. Vietti purtroppo non se ne va, anzi clamorosamente è Chantra che riesce a tornare sui primi due. Quarto è Canet in solitaria, poi Arbolino e Ogura. Acosta è decimo, Lowes 12mo.

- Si arriva a metà gara con il grande colpo di scena: Celestino finisce lungo, Aldeguer prova ad entrare in curva, i due finiscono al contatto con il giovanissimo avversario che finisce brutalmente a terra. Vietti quindi rimane in testa davanti a Chantra, Canet, Ogura e Arbolino. Cele fatica, spesso va largo e lungo, non ha ne il passo per andarsene ne il totale controllo della moto. Così Chantra ne approfitta e va in testa, ma Vietti tre curve dopo lo ripassa. Terzo Ogura, poi Canet. Quinto più staccato Arbolino, Acosta ottavo.

- Dieci giri alla fine. Ogura, Canet e Arbolino provano a riacciffare i primi due. Davanti Vietti riesce a tenere a bada Chantra, mentre dietro grande battaglia tra Ogura e Canet per il terzo gradino del podio.

- Finale di gara con pochi scossoni, a parte le cadute di Navarro, Dalla Porta e Rodrigo. Vietti riesce ad allungare su Chantra e vince davanti all'avversario. Terzo Ogura dopo un fantastico duello con Canet nell'ultimo giro. Quinto Dixon, poi Arbolino.

La statistica chiave

Celestino Vietti è l'unico pilota nel motomondiale, MotoGP compresa, ad aver ottenuto podio in tutte le tre gare di quest'inizio di stagione.

La dichiarazione

Somkiat CHANTRA: "Sono davvero contento. L'altra volta ho vinto, qui secondo. Sono sorpreso da quanto sono andato forte oggi. Celestino era velocissimo, io ho cercato di stargli vicino ma lui ha gestito al meglio le gomme mentre a me è mancato qualcosa".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Celestino VIETTI: 70 punti presi su 75 in palio. Cosa dire di più? Un dominio incredibile in quest'inizio di stagione. Ora deve continuare così.

Il peggiore

Augusto FERNANDEZ: Pochi metri di gara, disastrosi. Parte malissimo, poi sbaglia la prima curva e finisce a terra. Risultato che pesa tantissimo sul suo mondiale.

