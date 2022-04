Fermin Aldeguer ha già scritto una pagina di storia del Motomondiale. Lo spagnolo del team Boscoscuro Speed Up, infatti, ha stampato la pole position del Compirà 17 anni solamente tra tre giorni, maha già scritto una pagina di storia del Motomondiale. Lo spagnolo del team Boscoscuro Speed Up, infatti, ha stampato la pole position del Gran Premio di Argentina , terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 2022, dopo aver fatto segnare i migliori tempi anche nelle due sessioni di prove libere.

Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il nativo di Murcia ha messo a segno un ottimo 1:43.306 (diventando il più giovane poleman della storia della classe mediana, superando il record di Marc Marquez) con 150 millesimi di vantaggio sul connazionale Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo), mentre al terzo posto a 207 troviamo il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) che completa la prima fila.

Ad

GP Argentina Moto3: Garcia centra record e pole a Termas, 4° Rossi, 8° Migno 2 ORE FA

Quarta posizione per lo spagnolo Albert Arenas (Gas Gas Aspar) a 309 millesimi, quinta per il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 316, quindi sesta per il nostro Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46) a 339. Si ferma in settima posizione il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) con un distacco di 365 millesimi, davanti al compagno di scuderia, il giapponese Ai Ogura a 404, quindi nono l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex Pertamina) a 421, con lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Yamaha VR4 Master Camp Team) che completa la top ten a 455.

Undicesimo il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 481, quindi 17° lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 899. Non va oltre la 19a posizione Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans), che manca la Q2 per appena 45 millesimi, quindi 21° Simone Corsi (MV Agusta), mentre è 24° Niccolò Antonelli (Kalex Mooney VR46). Si ferma in 26a posizione Romano Fenati (Boscoscuro MB), infine è 28° e penultimo Alessandro Zaccone (Kalex Gresini).

A questo punto la classe mediana si concentra in vista della giornata di domani, che vedrà il warm-up alle ore 14.50 italiane (con ritorno ai canonici 20 minuti, per dare modo ai piloti di lavorare sulle moto in maniera più completa dopo la cancellazione della giornata di ieri) mentre la gara scatterà alle ore 18.20.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

GP Argentina LIVE! Qualifiche MotoGP: Espargaro porta l'Aprilia in pole, 3° Marini! UN' ORA FA