Sergio Garcia il vincitore del Gran Premio d'Argentina, terzo atto del mondiale 2022 della Moto3. Bravissimo E'il vincitore del Gran Premio d'Argentina, terzo atto del mondiale 2022 della Moto3. Bravissimo lo spagnolo a conquistare il primo successo stagionale, il quinto in carriera nella classe più piccola del motomondiale. Vittoria fondamentale che lo issa in testa al mondiale.

Poco da dire: Garcia parte alla grande e insieme al compagno di squadra Guevara provano ad andarsene. Ma la Moto3 come al solito è sorprendente e il gruppo torna sotto ai due leader, con Guevara tra l'altro costretto al ritiro. Garcia non demorde e rimane li davanti praticamente sempre. All'ultimo giro Foggia attacca e va in testa, Sergio però ci crede e alla penultima curva controbatte, sorpassando l'italiano e vincendo il Gran Premio.

Foggia è battuto. Partito dalle retrovie Dennis fatica nei primi giri a destreggiarsi nella folla. Poi dopo metà gara cambia marcia e va tra i primi, azzannando la vittoria nel finale. Ma Garcia ne ha di più e vince. Podio naturalmente importante per il mondiale, ma ora Foggia ha un grande avversario per il titolo, un Garcia mai dopo e con i mezzi per vincere. Chiude il podio Sasaki, grandioso a rimontare e ad arrivare terzo dopo aver scontato un long lap.

Fuori dalla top three il buon Riccardo Rossi, che è quinto al traguardo dietro Suzuki, ma il giapponese viene penalizzato per essere andato sul verde all'ultimo giro. Purtroppo invece finisce a terra Andrea Migno: il Mig va fortissimo, ma nelle tornate finali sbaglia, finisce a terra e coinvolge nella caduta anche Jaume Masia. Ora subito in pista ad Austin per il quarto GP stagionale.

La cronaca in cinque momenti

- Garcia parte bene ed è davanti, poi Sasaki che deve scontare un long lap, e Guevara. Quarto Riccardo Rossi, poi Artigas e Moreira. Decimo Migno dietro a Suzuki e davanti a Masia, 12mo Foggia. Guevara ha un gran motore, si porta davanti in rettilineo e prova a scappare. Anche Garcia ne ha e si stacca dagli altri. Terzo Artigas, poi Holgado, Moreira, Masia, Riccardo Rossi, Suzuki, Migno, Kelso e Foggia. I due italiani Migno e Foggia faticano a risalire la classifica, mentre Riccardo Rossi pian piano perde terreno. Sasaki sconta il long lap e torna 16mo.

- Guevara e Garcia, i due alfieri del team Gasgas, se ne vanno prendendosi oltre un secondo dal gruppone. Moreira comanda gli inseguitori, poi Masia che è quello che sembra averne di più. Quinto Artigas, poi Holgado, Suzuki, Migno, Rossi e Foggia decimo.

- Artigas è costretto al ritiro, Masia traina tutto il gruppo all'inseguimento dei primi due. Lo spagnolo riesce nell'intento e il gruppo si ricuce. In testa ci sono cinque piloti: Guevara, Masia, Migno, Garcia e Moreira. Sesto, più staccato è Holgado, poi Rossi, Foggia, Suzuki e Tatay. Sasaki 12mo.

- A metà gara il primo colpo di scena, col problema tecnico per Guevara che è costretto al ritiro. L'altro colpo di scena è la super rimonta di Dennis Foggia che in pochi giri torna nel gruppo dei primi. In verità sono ancora tutti li a lottare per il successo: Garcia, Foggia, Migno, Masia, Suzuki, Moreira, Rossi, Sasaki, Holgado e Tatay.

- Si arriva agli ultimi giri e c'è il terzo brutto colpo di scena: il contatto tra Migno e Masia, con Andrea che tocca lo spagnolo. I due purtroppo finiscono a terra. Ne approfitta Garcia che prova ad allungare davanti a Foggia e Suzuki. Quarto Riccardo Rossi, poi Sasaki, Moreira e Holgado. Ultimo giro con Foggia e Suzuki che attaccano e passano Garcia. Ma Sergio non si arrende e in poche curve torna davanti a Suzuki, per poi attaccare Foggia all'ultima curva. L'azzardo riesce. Vince quindi Garcia, poi Foggia. Sasaki passa Suzuki all'ultimo e conquista il podio. Quinto Riccardo Rossi, ma nel post gara Suzuki viene penalizzato e quindi è quarto al traguardo.

La statistica chiave

Sergio Garcia riesce a vincere partendo dalla pole. E' successo solo 5 volte nelle ultime 42 occasioni in Moto3.

La dichiarazione

Dennis FOGGIA: "E' stata una gara incredibile. Difficile superare nei primi giri, la gara alla fine è positiva anche se non sono totalmente contento. Vorrei ringraziare il mio team per il grande lavoro".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Sergio GARCIA: Solo il sorpasso finale vale il prezzo del biglietto della giornata. Bravissimo Sergio per tutta la gara, soprattutto pazzesco nel finale, quando sembrava battuto da un super Foggia. Invece non demorde e vince con una manovra da urlo che gli vale la testa del mondiale.

Il peggiore

Andrea MIGNO: Piccolissimo errore, che però diventa enorme per l'esito finale. Cade lui sbagliando la frenata e porta giù anche Masia. Zero molto grave, per lui e anche per Jaume.

