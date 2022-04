Sergio Garcia centra la pole position del Uno straordinariocentra la pole position del Gran Premio di Argentina , terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2022, andando a ritoccare anche il record del tracciato di Termas de Rio Hondo. In una Q2 che si è decisa davvero sotto la bandiera a scacchi, le emozioni non sono mancate, con tutti i piloti che hanno cercato il giro finale proprio all’ultimo secondo con i consueti giochi di scia della classe più leggera.

Da questo scenario è emerso di prepotenza lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) con il nuovo record della pista in 1:48.429 precedendo per 171 millesimi il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Max Racing), quindi completa la prima fila lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar) che manca la pole per 195 millesimi per colpa del traffico nel T4. Quarta posizione per il primo degli italiani, Riccardo Rossi (Honda SIC58), con un distacco di 297 millesimi dalla vetta, quinta per l’australiano Joel Kelso (KTM CIP) a 306, mentre completa la seconda fila di domani lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) sesto a 436. Settimo il suo connazionale, lo spagnolo Xavier Artigas (CFmoto Pruestel) a 514 millesimi, mentre è ottavo Andrea Migno (Honda Snipers) a 524 dopo una Q2 non impeccabile.

Ad

GP Argentina Nakagami sorpresa, da falso positivo a 1° nelle FP1. Bezzecchi 5° UN' ORA FA

Nona posizione per il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda Leopard) a 621 millesimi, quindi decima per il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) a 632, con Dennis Foggia (Honda Leopard) deluso in 11a posizione a 699 millesimi, dopo un ultimo tentativo nel quale non ha mai trovato il giusto spunto per risalire la china. Chiude 12° lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 757 millesimi, mentre è 17° Stefano Nepa (KTM MTA) a 1.112. Si ferma in 21a posizione Elia Bartolini (KTM Avintia), quindi in 24a domani scatterà il suo compagno di scuderia Matteo Bertelle che precede Alberto Surra (Honda Snipers). Chiude al 27° posto la spagnola Ana Carrasco (KTM BOE).

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della giornata di domani, che vedrà il warm-up alle ore 14.20 italiane (con ritorno ai canonici 20 minuti, per dare modo ai piloti di lavorare sulle moto in maniera più completa dopo la cancellazione della giornata di ieri) mentre la gara scatterà alle ore 17.00.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

GP Argentina Nakagami sorpresa, da falso positivo a 1° nelle FP1. Bezzecchi 5° UN' ORA FA