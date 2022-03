L’annata di Francesco Bagnaia non è iniziata assolutamente come ci si aspettava: prime due gare da dimenticare nel Mondiale di MotoGP per l’uomo della Ducati. Lui in primis, la squadra e anche i suoi tifosi, vista la scorsa stagione, sicuramente avrebbero voluto risultati diversi da Qatar ed Indonesia. Ora però è il momento di voltar pagina, appuntamento : prime due gare da dimenticare nel Mondiale di MotoGP per l’uomo della Ducati. Lui in primis, la squadra e anche i suoi tifosi, vista la scorsa stagione, sicuramente avrebbero voluto risultati diversi da Qatar ed Indonesia. Ora però è il momento di voltar pagina, appuntamento nel week-end in Argentina

“Soprattutto dopo l’ultimo GP disputato in Indonesia, il mio feeling con la Desmosedici è ritornato ad essere quello dello scorso anno. Purtroppo sia a Losail che a Mandalika non siamo riusciti a dimostrare il nostro reale potenziale, perciò spero di riuscirci finalmente qui in Argentina. Termas è una pista che mi piace e sono determinato a dare finalmente una svolta alla nostra stagione questo fine settimana”.

Le parole dell'altro pilota Ducati ufficiale, Jack Miller

“Nell’ultimo GP, disputato qui nel 2019, ero riuscito ad ottenere un buon quarto posto, mentre nel 2018 avevo conquistato la mia prima e unica pole position in MotoGP. L’inizio di questa stagione è stato un po’ faticoso, nonostante nei primi due appuntamenti avessimo il potenziale per poter ambire al podio. Speriamo di avere un fine settimana più lineare in Argentina”.

