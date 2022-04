Si romperà l'equilibrio?

Una MotoGP sempre più equilibrata. Lo si è detto da anni che la Dorna ha fatto di tutto per equiparare le prestazioni delle moto e ci è riuscita, guardando i limitatissimi distacchi, soprattutto in qualifica. Ciò che forse non era preventivato è il minimo distacco anche nella generale. Basti pensare che dopo due gare sono in nove piloti in dieci punti, con il leader di classifica che ha solo 30 punti. Per cui è tutto in gioco per ora e chiunque può prendersi al momento lo scettro di leader del campionato. Chi ce la farà?

Bastianini leader, Ducati all'attacco

In testa a questa benedetta generale c'è Enea Bastianini. La Bestia, dopo la clamorosa vittoria in Qatar, ha limitato i danni sull'acqua di Mandalika. Ora ha una buonissima opportunità in Argentina, su una moto assolutamente competitiva anche se dello scorso anno. Termas de Rio Hondo è un tracciato molto favorevole alla Ducati, per cui attenzione a Enea che ormai è assolutamente in grado di sorprendere. Ma se Bastianini potrà fare bene, le altre Ducati sono obbligate a stare davanti. Martin e Bagnaia devono fare punti dopo un inizio di stagione veramente da dimenticare: i due giovani rampanti non possono più sbagliare e in Argentina sono chiamati almeno a salire sul podio, con GoFree che naturalmente punta alla vittoria. E' lui il favorito numero uno, staremo a vedere se manterrà le attese e se, soprattutto, i ritardi per la consegna delle moto non influiranno sulle prestazioni, dato che la Ducati è quella che sta pagando maggiormente dazio da questo disguido.

Cosa aspettarsi da Fabio Quartararo?

La domanda è lecita: quale è la vera Yamaha del 2022, quella del Qatar o dell'Indonesia? Onestamente viene da pensare che Mandalika sia stata una gara sui generis, con l'acqua sul tracciato e una carcassa gomme unica portata da Michelin che hanno completamente mescolato le carte. Per cui forse la M1 più vicina alla realtà è quella di Losail, purtroppo per Fabietto. El Diablo si ritrova con un mezzo alquanto carente di motore, e ora arriva una pista estremamente ostica da questo punto di vista. L'impressione è che a Termas de Rio Hondo la Yamaha faticherà e tanto, e quindi il francese sarà costretto, ancora una volta, a limitare i danni, sperando in weekend più favorevoli in futuro.

La gara degli altri: chi avrà la meglio?

Dopo aver parlato di Ducati e Yamaha, diamo una rapida carrellata agli altri, partendo dalla KTM. La moto austriaca arriva in Argentina col morale alle stelle, data la fantastica vittoria di Miguel Oliveira in Indonesia. Ora però si torna sulla terra e sarà praticamente impossibile riconfermarsi. Nei test invernali il mezzo non aveva rubato l'occhio, palesando moltissimi problemi. Per Binder e compagnia sarà molto complicato entrate in Top 5, forse l'obiettivo può essere almeno una moto nei dieci. Aprilia e Suzuki invece hanno tutte le carte in regola per fare bene, soprattutto la squadra giapponese che in quest'inizio di stagione ha raccolto meno di quanto seminato.

Honda disperata, Pol la riporterà in alto?

Per ultimo parliamo della Honda che, da una Losail beneaugurante, è ritornata nell'incubo in poche settimane. In Argentina non ci sarà Marc Marquez, che però sembra già sulla via del recupero. Inoltre mancherà anche Nakagami, positivo al COVID. Tutto quindi sarà sulle spalle di Pol Espargaro, che nei test invernali aveva mostrato un passo super sulla moto. Il sogno è ritrovare quel feeling di qualche settimana fa, se dovesse esserci attenzione a lui anche per il podio.

