E' Aleix Espargaro il poleman del Gran Premio d'Argentina, terzo atto del mondiale 2022 della MotoGP. In un sabato a suo modo storico per il motomondiale, estremamente compresso con solo due prove libere e con il venerdi cancellato, la Aprilia fa la storia con la prima pole position in epoca MotoGP.

Ma attenzione, questo risultato non è assolutamente una sorpresa: nelle due libere di oggi Aleix mette in mostra cose grandiose, indemoniato su un mezzo assolutamente competitivo in Argentina. Finalmente il più vecchio dei fratelli Espargaro raccoglie ciò che di buono semina e a Termas de Rio Hondo porta a casa una prima piazza assolutamente meritata.

Bravissimo Aleix, stupenda la Aprilia che torna in pole position nella classe regina addirittura dal 2000. E' vero, i punti si fanno la domenica, ma sicuramente prosegue un gran periodo di crescita della moto italiana, guidata alla grande dallo spagnolo.

Tre moto italiane in prima fila. Dopo la Aprilia arrivano due Ducati, da due fantastici giovani: il primo è Jorge Martin che, dopo due weekend molto negativi, in Argentina fa una grande qualifica e domani sarà secondo. Al suo fianco Luca Marini che chiude la prima fila.

Quarto Pol Espargaro, bravo a guidare una Honda sempre priva di Marc Marquez. Quinto Maverick Vinales, segno che questa Aprilia è competitiva non solo nel box di Aleix. Chiude la seconda fila Fabietto Quartararo: El Diablo ci prova più volte, ma nel giro decisivo viene ostacolato da Miller e non riesce a migliorari.

Delude la Suzuki, solo settima e ottava con Rins e Mir. Chiudono la top ten Zarco e il buon Nakagami, che solo ieri era ancora positivo al COVID e impossibilitato a correre, ma la negatività nella serata di ieri gli ha permesso di scendere in pista.

Non bene la Ducati ufficiale: Miller è solo 11mo e forse sarà penalizzato per il fattaccio con Quartararo. E' Bagnaia? In alto mare. Prosegue il momento negativo per Pecco che fatica nelle FP2, è costretto a partire dal Q1 e rimane fuori dal Q2. Domani GoFree partirà solo 14mo, ma soprattutto sembra un leone ferito, che ha perso la strada maestra della competitività. Serve raddrizzare la rotta in brevissimo tempo, gli avversari naturalmente non stanno a guardare. Per domani serve un miracolo, come anche per la Bestia, che partirà al suo fianco.

Per domani sarà ancora grande lotta. Sono in tanti in grado di lottare per il successo e, complici delle libere compresse, nessuno sembra avere il passo per andarsene. Aleix ha la grande occasioni, ma attenzione a Martin e anche a Quartararo.

La griglia di partenza

LA CLASSIFICA: Aleix, Martin, Marini, Pol Espargaro, Vinales, Quartararo, Rins, Mir, Zarco, Nakagami, Miller, Binder.

ELIMINATI NEL Q1: Bastianini, Bagnaia, Morbidelli, Oliveira, Bezzecchi, Dovizioso, Alex Marquez, Di Giannantonio, Fernandez, Gardner, Darryn Binder, Bradl.

I momenti chiave delle qualifiche

- Inizia il Q1 con Nakagami che fa ottimi tempi davanti al buon Bastianini. Bene anche Oliveira e Morbidelli che non sono lontani dalla qualifica in Q2. Pecco invece purtroppo non va e senza un tempo rientra ai box con grandi problemi di setup: la sua moto sembra assolutamente imbizzarrita.

- Nella seconda parte del Q1 Pecco migliora e piazza un buon tempo, che però non basta per qualificarsi. Alla fine le Honda di Pol e Nakagami riescono a battere le Ducati e passano al Q2. Terzo e fuori Bastianini, poi Bagnaia, Morbidelli e Oliveira.

- Comincia il Q2 con una super Aprilia di Aleix che si porta in testa davanti al buon Martin e a Quartararo. Seconda fila per Miller, che però cade e deve prendere la seconda moto.

- Nella seconda parte del Q2 tutti migliorano, ma alla fine il miglior tempo lo piazza un super Aleix Espargaro, davanti a Martin e Luca Marini.

Aleix Espargaro, esulta in sella all'Aprilia, Getty Images Credit Foto Getty Images

La statistica

Prima pole position in era MotoGP per la Aprilia. Aleix è il primo a fare la pole in MotoGP con tre case differenti.

La dichiarazione

Luca MARINI: "E' una grande soddisfazione. E' la prima volta che riesco a dimostrare il potenziale di quest'anno. Abbiamo avuto qualche problema con la moto 2022 ma siamo riusciti a risolvere quasi tutto".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Aleix ESPARGARO: Cosa dire di fronte a prestazioni del genere? Una sola parola: finalmente! Eh sì, era da tempo che la Aprilia metteva in mostra ottime cose, ma non riusciva maia cogliere qualcosa di grosso. Ora la pole. Bravissimo Aleix, ora bisogna raccogliere la domenica.

Il peggiore

Pecco BAGNAIA: Momento molto difficile per Bagnaia, che dopo delle FP2 sfortunate, fallisce la qualifica nel Q2 con una brutta prima fase di Q1 con una moto alquanto difficile da guidare. Al momento Pecco fatica a fare ogni cosa, non ha la costanza ad alti livelli, ma riesce a essere competitivo solo a sprazzi.

