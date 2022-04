MotoGP è ritardi accumulati da un paio di aerei cargo nel trasferimento dall’Indonesia al Sudamerica. Ha così potuto avere luogo la prima delle due sessioni di prove libere di un GP di Argentina il cui programma è stato giocoforza ridotto e compattato. Alla fine, di riffa o di raffa, la riuscita a scendere in pista a Termas de Rio Hondo , superando i grossiaccumulati da un paio di aerei cargo nel trasferimento dall’Indonesia al Sudamerica. Ha così potuto avere luogo la prima delledi unil cui programma è stato giocoforza ridotto e compattato.

Nell’ora iniziale di free practice si è notato scarso grip, tanto che i dritti alla prima staccata si sono sprecati, soprattutto per quanto riguarda i piloti Ducati. Il principio del turno è stato caratterizzato da una leggera supremazia delle Yamaha in termini di passo, soprattutto da parte di Fabio Quartararo. In ogni caso l’equilibrio ha regnato sovrano e anche le Aprilia sono apparse particolarmente pimpanti.

Nel finale si sono invece scatenati i time attack, per provare a ipotecare l’accesso diretto al Q2. Anche in questo caso Quartararo ha rubato l’occhio, proponendosi come l’uomo più solido del lotto. Cionondimeno, il francese si è dovuto inchinare a Takaaki Nakagami, che conferma come Honda non possa mai essere sottovalutata su questo tracciato, almeno sul giro secco. Il terzo tempo di Pol Espargarò ribadisce il concetto. Aprilia ha confermato la sua ottima forma, in quanto Aleix Espargarò e Maverick Viñales hanno chiuso quarto e ottavo.

La miglior Ducati è, a sorpresa, quella di Marco Bezzecchi che ha sfruttato anche un gancio di Franco Morbidelli per ottenere la quinta performance. Il pilota del Team Mooney VR46 è l’unico della Casa di Borgo Panigale a essere nella top-10 provvisoria, in quanto Enea Bastianini e Francesco Bagnaia sono rispettivamente 11° e 12°. Ora per i centauri della classe regina ci sono un paio d’ore di riflessione prima della seconda sessione di prove libere, che avrà luogo a partire dalle 20.40 italiane e sarà determinante per scegliere i set-up definitivi, nonché per determinare i dieci piloti ammessi direttamente alla fase decisiva delle qualifiche

MOTOGP, GP ARGENTINA – FP1, I TEMPI

1. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

2. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

3. ESPARGARO’ Pol (Honda)

4. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

5. BEZZECCHI Marco (Ducati)

6. RINS Alex (Suzuki)

7. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

8. VIÑALES Maverick (Aprilia)

9. BINDER Brad (Ktm)

10. MIR Joan (Suzuki)

11. BASTIANINI Enea (Ducati)

12. BAGNAIA Francesco (Ducati)

13. GARDNER Remy (Ktm)

14. MARQUEZ Alex (Honda)

15. ZARCO Johann (Ducati)

16. MARINI Luca (Ducati)

17. MILLER Jack (Ducati)

18. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

19. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

20. MARTIN Jorge (Ducati)

21. BINDER Darryn (Yamaha)

22. BRADL Stefan (Honda)

23. FERNANDEZ Raul (Ktm)

24. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

