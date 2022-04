Marc Marquez non vede l'ora di tornare in pista. L'incidente avuto nel Honda circa il rientro del Cabroncito. I tempi di attesa non saranno lunghi come nella passata stagione ha sottolineato il direttore di Repsol Honda, Alberto Puig. L'obiettivo è quello di rientrare a Portimão, in Portogallo, per l'appuntamento del 24 aprile. non vede l'ora di tornare in pista. L'incidente avuto nel warm-up del GP di Indonesia l'ha costretto di nuovo a fermarsi per ormai noti problemi di diplopia , ma c'è ottimismo in casacirca il rientro del. I tempi di attesa non saranno lunghi come nella passata stagione ha sottolineato il direttore di Repsol Honda,. L'obiettivo è quello di rientrare a, in Portogallo, per l'appuntamento del 24 aprile.

Potrebbe tornare prima del previsto

L’incidente è stato brutto. L’avevamo già capito in Indonesia. Fortunatamente l’infortunio è risultato chiaramente inferiore a quello che ha avuto l’anno scorso facendo enduro. Quindi con pizzico di ottimismo, misto a realismo, il tempo richiesto per il rientro potrebbe essere più breve. Sul quando, tuttavia, non c’è certezza. Quando c’è di mezzo la vista tutto si complica. [Alberto Puig, direttore di Repsol Honda a Marca]

Ma tornerà solo con la vista al 100%

Non pensiamo a test con un’altra moto prima del suo rientro come accaduto un anno fa. Questa volta non metteremo in scena il processo dell’altra volta, perché con questo tipo di problema agli occhi è molto semplice. O vedi o non vedi. Se non vedi al 100% non puoi guidare. Nel momento in cui Marc vedrà chiaramente, tornerà alle gare

Aveva cominciato bene la stagione, ma sta guarendo

Ovviamente era molto deluso. Abbiamo iniziato il Mondiale con grandi speranze, abbiamo disputato una buona gara in Qatar ed anche i test in Indonesia ci avevano fatto intuire che avremmo fatto una bella gara a Mandalika. Ma, purtroppo, le cose sono andate storte. Succede. Marc ha avuto a che fare con tante cadute, ma sappiamo che è un ragazzo ottimista, e sta recuperando. Sta già pensando a come accelerare la sua guarigione, anche se quella caduta è stata davvero brutta

