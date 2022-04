Giornata storica per l'Aprilia e per Aleix Espargaro. A 21 anni e 5 mesi di distanza dall'ultima volta, . A 21 anni e 5 mesi di distanza dall'ultima volta, la casa di Noale torna a conquistare la pole position nella classe regina del Motomondiale. A quel tempo la MotoGP per come la conosciamo attualmente non esisteva ancora e Valentino Rossi debuttava in 500. Nel mezzo oltre un decennio lontano dal paddock e un ritorno difficoltoso; proprio la figura del centauro 32enne spagnolo ha risollevato il team veneto negli ultimi anni, rendendolo competitivo.

Per Aleix Espargaro si tratta della terza pole position in carriera, tutte conquistate con una moto di marca differente. Ma questa ha un sapore più speciale, come dichiarato dallo stesso pilota catalano, che ora sogna la prima vittoria in carriera: "Sono davvero contento, sia per me sia per tutto il team nel suo complesso. Sinceramente rispetto a quanto visto oggi mi interessa molto di più quello che faremo domani in gara, ma centrare un risultato simile, con un livello di competizione così alto, è una grande soddisfazione. Stiamo lavorando bene e lo dimostra anche il fatto che Maverick Vinales stia migliorando gara dopo gara nelle sue prestazioni. Dal mio punto di vista posso dire che stiamo lavorando alla grande e oggi è stato un vero e proprio piacere guidare questa moto".

Luca Marini: "Meccanici a lavoro dalle 4 del mattino, è grazie a loro questa prima fila"

c'è tanta Italia in prima fila, con due Ducati non ufficiali in seconda e terza casella, quest'ultima occupata da Luca Marini. Il "fratello d'arte" classe 1997, in sella al team VR46 Racing, chiude infatti a quattro decimi di ritardo, ma realizza una delle migliori qualifiche della sua carriera in MotoGP. "Questo terzo posto è una grandissima soddisfazione, dimostra il potenziale che posso esprimere quest'anno. C'è stato un grande lavoro con la squadra, abbiamo risolto i problemi avuti all'inizio, abbiamo il potenziale per lottare per queste posizioni. Voglio ringraziare tutta la mia squadra: i meccanici questa notte si sono svegliati prestissimo, alle 4:00 erano al lavoro per prepararci tutto" - le parole di Marini, che trova la prima fila nonostante l'arrivo della propria moto a notte fonda tra venerdì e sabato.

Anche se sarà difficile, dato che da dietro i big proveranno la rimonta, l'obiettivo di Luca Marini è chiaramente quello di lottare per il primo podio della carriera nella classe regina, come confermato ai microfoni di Sky Sport: "Questo è il mio livello? Forse anche di più! Quest’anno mi sono sentito molto meglio da subito, ho fatto passi in avanti, voglio lottare in tutta la stagione per queste posizioni ma va anche detto che il livello è altissimo. Ci sono due o tre buche verso curva 11 veramente grosse, ma è la traiettoria migliore quindi non si possono evitare; cerchiamo di attutire le compressioni ma è un punto critico della pista".

