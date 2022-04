full immersion sul tracciato per recuperare le prove libere e disputare, subito dopo, le qualifiche del GP d'Argentina. Dopo la lunga attesa per l'arrivo in ritardo delle moto all'autodromo di Termas de Rio Hondo a causa di un guasto dei cargo per il trasporto , la MotoGP torna ufficialmente in Argentina dopo tre anni. Giornata molto contingentata per i tecnici e i piloti, costretti ad unsul tracciato per recuperare le prove libere e disputare, subito dopo, le qualifiche del GP d'Argentina.

Il ritorno su questo circuito dopo diverse stagioni, con pochissimi piloti in sella sulla stessa moto di tre anni prima, e il tempo ridotto per trovare l'assetto giusto, rendono queste qualifiche ancora più imprevedibili ed equilibrate. Grande assente lo spagnolo Marc Marquez (sostituito da Stefan Bradl), che qui si è sempre esaltato, ottenendo tre vittorie e cinque pole position nelle precedenti sei edizioni; mentre Takaaki Nakagami è guarito in extremis dal Covid e può prendere parte al weekend di gara. Fabio Quartararo si ripeterà in pole position come due settimane prima in Indonesia, oppure la Ducati si riscatterà con Miller e Bagnaia dopo un inizio di stagione complicato? Lo scopriremo a partire dalle ore 22:05. Di seguito vi proponiamo la DIRETTA SCRITTA delle qualifiche del GP d'Argentina.

Ad

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

GP Argentina Espargaro, regala una pole storica all’Aprilia! Marini 3°, Bagnaia 14° 3 MINUTI FA

22:51 - Miller 11° e Bagnaia in quinta fila

Se abbiamo due Ducati in prima fila, non si può dire che è stata una giornata gloriosa per il team principale della Rossa di Borgo Panigale. Jack Miller chiude soltanto 11° (e rischia la squalifica), mentre Francesco Bagnaia fa addirittura peggio, 14°. Continuano i problemi per il team ufficiale...

22:49 - Prima storica pole position per l'Aprilia in MotoGP

Aleix Espargaro scrive la storia per la casa di Noale! L'Aprilia torna in pole position dopo 21 anni, e per la prima volta scatta davanti a tutti in partenza nell'era MotoGP! Abbiamo tre moto italiane di tre team diversi in prima fila: Espargaro, Martin e Luca Marini.

22:45 - Aleix Espargaro in pole sotto la bandiera a scacchi!!

Martin e Marini non si migliorano, Aleix Espargaro sì e migliora paurosamente il suo tempo precedente e centra la pole position davanti alle due Ducati "non ufficiali". 1:37.688 il tempo per il pilota Aprilia, lo spagnolo e l'italiano partono dalla prima fila.

22:44 - Martin davanti a tutti!!

Temponi per le altre due Ducati! La Pramac di Jorge Martin vola al comando in 1:37.8, Marini chiude terzo provvisorio. Ma manca ancora meno di un minuto e tutti gli altri si stanno migliorando.

22:42 - Quartararo ostacolato da Miller!

Rischio penalità per Jack Miller! L'australiano della Ducati ha ostacolato Quartararo mentre il campione del mondo stava per migliorarsi. Pilota sotto investigazione, che qualifiche da incubo per la casa di Borgo Panigale finora!

22:40 - 5 minuti alla fine

Piano piano stanno per rientrare in pista tutti i piloti per l'ultimo assalto alla pole position. Al momento Aleix Espargaro ha dominato la sessione, Marini è ottavo, superato dalle Suzuki di Rins (5°) e Mir (7°).

22:36 - 8 minuti alla fine, Aleix Espargaro davanti

Dopo il primo giro di tempi c'è un'Aprilia in pole position provvisoria. Aleix Espargaro conferma le ottime impressioni delle libere e si porta al comando con il tempo di 1:38.108, tre decimi più veloce di Martin e Quartararo. Bene Luca Marini, 6° davanti all'altra Aprilia di Viñales.

22:34 - Miller per terra!!

Caduta di Jack Miller!! Aveva fatto segnare il secondo miglior tempo, poi alla prima curva l'altro pilota della Ducati si stende. L'australiano subito di corsa verso i box per tornare in pista con l'altra moto.

22:30 - Inizia la Q2!

Cominciata da pochi istanti la Q2, rielenchiamo i piloti che lotteranno per la pole position: Aleix Espargaro, Viñales, Miller, Quartararo, Brad Binder, Rins, Mir, Martin, Zarco, Marini, Pol Espargaro e Nakagami.

22:26 - La griglia di partenza provvisoria

Questo lo schieramento dalla quinta fila in poi, tra poco via alla Q2 che deciderà le prime 12 posizioni!

13° BASTIANINI (DUCATI)

14° BAGNAIA (DUCATI)

15° MORBIDELLI (YAMAHA)

17° BEZZECCHI (DUCATI)

18° DOVIZIOSO (YAMAHA)

19° A. MARQUEZ (HONDA)

20° DI GIANNANTONIO (DUCATI)

21° FERNANDEZ (KTM)

22° GARDNER (KTM)

23° D. BINDER (YAMAHA)

24° BRADL (HONDA)

22:21 - Finisce la Q1! Fuori Bagnaia, passano Pol Espargaro e Nakagami

Bandiera a scacchi sulla Q1 e subito una grossa sorpresa e purtroppo in negativo per gli italiani! Fuori Pecco Bagnaia, che partirà soltanto 14° in gara! Passano in Q2 Pol Espargaro e Takaaki Nakagami, out pure Bastianini (13° in griglia), Morbidelli (15°), Bezzecchi (17°), Dovizioso (18°) e Di Giannantonio (20°).

22:19 - Espargaro casco rosso!

Pol Espargaro!! Due Honda al comando, la Repsol dello spagnolo (1:38.501) e la LRC di Nakagami (1:38.523), scivola di nuovo fuori dalla zona Q2 Bagnaia, quarto dietro a Bastianini e davanti a Morbidelli. Siamo agli sgoccioli, ultima possibilità per Pecco

22:17 - Bagnaia secondo!!

Grandissima reazione di Pecco! Esce e fa segnare il miglior tempo in 1:38.610, prima di venire superato ancora una volta da Nakagami. Il pilota Ducati riesce ad entrare in zona Q2 finalmente.

22:14 - Cinque minuti alla fine della Q1

Ritocchi dei meccanici sulla Ducati e Bagnaia esce subito dai box per cercare di far segnare il miglior tempo. Stando così le cose chiuderebbe in ultima posizione in griglia. Per adesso i qualificati in Q2 sarebbero Nakagami e Bastianini.

22:11 - Bagnaia in difficoltà!

Inizio difficilissimo per Pecco! La sua Ducati è troppo nervosa e imbarca più di una volta. Bagnaia è costretto ad entrare ai box a meno di 10 minuti dalla fine della Q1 senza aver fatto segnare un tempo competitivo e rischiando di cadere più di una volta.

22:09 - Primi tempi

Il più veloce nella prima tornata è il pilota Honda LCR Takaaki Nakagami (primo nelle libere 1). Il giapponese scende sotto l'1:39 così come Enea Bastianini, 14 millesimi più lento e secondo.

22:05 - Inizia la Q1!

Semaforo verde! Via ai 15 minuti iniziali delle qualifiche della MotoGP. In palio le prime due posizioni per rientrare tra i 12 piloti che si giocheranno la prima posizione in griglia di partenza.

22:02 - Gli italiani

L'unico italiano tra i dieci già sicuri della Q2 è Luca Marini (10° nelle libere 2), mentre gli altri scenderanno immediatamente in pista tra pochissimo.

21:57 - Prime impressioni dalle prove libere

Una grandissima Aprilia è stata protagonista nelle uniche due sessioni di libere che, ricordiamo, si sono disputate entrambe nella giornata odierna. Vedremo se Aleix Espargaro e un ritrovato Maverick Viñales si confermeranno anche nelle qualifiche. Bene a metà la Yamaha con Quartararo, mentre Morbidelli non riesce ad entrare direttamente in Q2, così come dovrà partire dalla Q1 la Ducati di un "Pecco" Bagnaia nervoso, mentre il compagno di squadra Miller ha ben impressionato.

I risultati delle libere 2

21:50 - I piloti qualificati di diritto in Q2

Appena conclusa la seconda e straordinariamente ultima sessione di prove libere, scattano tra circa 15 minuti le qualifiche della MotoGP. Aleix Espargaro (il più veloce delle libere 2), Viñales, Miller, Quartararo, Brad Binder, Rins, Mir, Martin, Zarco e Marini accedono direttamente alla Q2.

Scenderanno in pista dalla Q1 invece Oliveira, Bagnaia, Nakagami, Morbidelli, Bezzecchi, Bastianini, Pol Espargaro, Gardner, Alex Marquez, Fernandez, Dovizioso, Bradl, Di Giannantonio e Darryn Binder.

GP Argentina Moto2: Aldeguer pole storica a 16 anni e 362 giorni. Arbolino 3° UN' ORA FA