Jaime Masià e Andrea Migno si trovavano in piena lotta per la vittoria del GP di Argentina 2022, quarta tappa del Mondiale Moto3 che è andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Quando mancavano sei giri al termine della corsa, però, il centauro italiano ha preso in pieno lo spagnolo ed entrambi sono finiti per terra.

gli ha dato un pugno sul casco, visibilmente arrabbiato per quanto successo. I due piloti hanno cercato di andare a riprendere le proprie moto. Migno si è avvicinato alla sua e un paio di secondi dopo è stato raggiunto dal rivale, che inviperito, visibilmente arrabbiato per quanto successo. Sergio Garcia ha poi vinto la gara beffando nel finale il nostro Dennis Foggia.

Ora lo spagnolo ha quattro punti di vantaggio sul nostro portacolori, mentre Migno incappa nel secondo ritiro consecutivo dopo aver vinto in Qatar e scivola a -33 dal leader. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Jaime Masià e Andrea Migno, seguito dal pugno sferrato dall’iberico all’italiano.

