La casa di Noale ha dettato legge nella prima vera simulazione di qualifica del weekend, ipotecando già l’accesso diretto in Q2 e lanciando un segnale inequivocabile al resto della concorrenza in vista di sabato e domenica. Doppietta Aprilia al Montmelò dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2022 , valido come nono round stagionale del Mondiale MotoGP., ipotecando già l’accesso diretto in Q2 e lanciando un segnale inequivocabile al resto della concorrenza in vista di sabato e domenica.

Enea Bastianini (3° a 488 millesimi dalla vetta), Francesco Bagnaia (4° a 548) e Jorge Martin (5° a 587). Zampata importante in extremis per la KTM con il sesto posto di Brad Binder, che ha preceduto la Ducati dell’australiano Jack Miller e la Yamaha del leader iridato Il miglior tempo di giornata è stato firmato dal padrone di casa catalano Aleix Espargarò in 1’39″402, che ha rifilato 303 millesimi al compagno di squadra e connazionale iberico Maverick Viñales al termine di un turno molto convincente anche in termini di passo. A seguire troviamo in classifica un terzetto di Ducati formato nell’ordine da(3° a 488 millesimi dalla vetta),(4° a 548) e Jorge Martin (5° a 587). Zampata importante in extremis per la KTM con il sesto posto di Brad Binder, che ha preceduto la Ducati dell’australiano Jack Miller e la Yamaha del leader iridato Fabio Quartararo (solo 8° sul giro secco a 721 millesimi dalla testa).

Franco Morbidelli, scivolato in 11ma piazza dopo un Chiudono il quadro dei primi 10, virtualmente qualificati in Q2 in attesa delle FP3 di domattina (in cui le temperature saranno più fresche e la pista sarà quindi più performante), la Suzuki di Alex Rins e la Ducati Pramac di Johann Zarco. Primo degli esclusi al momento per 30 millesimi sarebbedopo un turno mattutino interessante con la sua Yamaha M1 ufficiale. Gli altri italiani: 14° Marco Bezzecchi, 15° Fabio Di Giannantonio, 16° Luca Marini, 21° Andrea Dovizioso e 22° il test rider Ducati Michele Pirro.

Classifica prove libere 2 GP Catalogna

