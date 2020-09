Francesco Bagnaia esce con un po’ di rammarico dalle qualifiche odierne. L’alfiere della Ducati Pramac aveva fermato i cronometri sull’1’30”973, un tempo sensazionale che gli sarebbe valso la pole position. Purtroppo, il crono gli è stato cancellato per aver “morso” l’asfalto dipinto di verde in uscita dall’ultima curva, non rispettando così i track limits. Di conseguenza Bagnaia dovrà partire dalla quinta posizione anziché della prima. Quali sono i suoi sentimenti dopo le qualifiche e le sue aspettative per domani? Ecco quanto dichiarato da "Pecco" ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Nella mia testa ho fatto il record della pista, però purtroppo ho esagerato all’ultima curva e sono andato sul verde. Pensavo di riuscire a stare dentro, ma quando ho visto che ero totalmente fuori non potevo fare più nulla. Avessi avuto il tasto rewind sarebbe stato perfetto! Quantomeno ci ho provato fino alla fine. Sinceramente pensavo di fare 1’30”8, invece è venuto fuori 1’30”9, quindi avrei potuto limare ancora qualcosina. Sono molto contento per come mi sono comportato nel T3, perché è un tratto dove possiamo guadagnare qualcosa su tutti gli altri anche in gara. Purtroppo mi toccherà partire in seconda fila anche domani nonostante avessimo fatto un tempo incredibile".

Viñales: "Ottimo lavoro, che progressi!"

Che Maverick Vinales sia un pilota capace di tutto, nel bene e nel male, lo si era già capito. Tuttavia, a Misano, nel corso delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020 di MotoGP ha stupito. Ieri sembrava disperso sulla sua Yamaha e oggi ha ritrovato la quadra: FP4 devastante e poi un time-attack di grande rilievo e incisività. Risultato? 12ma pole-position in carriera e terza stagionale.

"Abbiamo lavorato bene oggi, compiuto un passo in avanti. Ma domani è la gara, nella FP4 avevo un ottimo feeling, quindi andremo a tutta. Ieri abbiamo faticato tantissimo sul passo perché avevo un posteriore senza grip. Oggi abbiamo compiuto uno step e quindi sono fiducioso per la corsa domenicale", le parole a caldo dello spagnolo, ricche di soddisfazione dopo la pole.

Miller: "Io fortunato, spiace per Bagnaia"

Jack Miller ha conquistato un bellissimo secondo posto nelle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. L’australiano si è distinto nel time-attack e si è dovuto inchinare soltanto al cospetto dello spagnolo Maverick Vinales, riuscendo comunque a strappare una partenza dalla prima fila. L’alfiere della Ducati si sta confermando in grandissima forma e domani potrà battagliare per un risultato di assoluto rilievo.

Jack Miller ha analizzato il suo sabato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Sono stato abbastanza fortunato, se devo essere sincero. Ho incontrato Bagnaia e Rossi, entrambi stavano andando molto veloce: ho preso un po’ di margine e ho cercato di chiuderlo. Nel primo giro veloce ho avuto qualche problema con la curva 11, anche nel giro migliore non so come sono riuscito a tenere la moto in pista: appena cominciavo a dare gas iniziavo a perdere l’anteriore. Mi dispiace per Bagnaia perché è stato il pilota più veloce del weekend, sarebbe stata una bella doppietta per il team. Io ho dato il massimo, sono stati giri davvero spaventosi e quasi non si riesce a respirare: sono contento di essere qui".

