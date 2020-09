Solita gara ultra combattuta della Moto3 a Misano 2. Corsa ricca di sorpassi, controsorpassi e grandi sportellate. La gara rimane incerta sino all'ultima curva, con l'arrivo praticaamente in volata.

Protagonista assoluto della corsa è Celestino Vietti. L'alfiere del team VR46 riesce a stare in testa dal primo all'ultimo giro, nonostante dietro siano tutti agguerriti e pronti al sorpasso. C'è il solito gruppone in testa, con una decina di moto pronti alla lotta. All'ultimo giro però Celestino è attaccato da più parti, perde terreno e si deve accontentare della seconda posizione.

A vincere è un sorprendente Romano Fenati. L'italiano del team di Max Biaggi si dimostra non perfetto in frenata, ma super nella scorrevolezza in curva. Nei tornanti è bravissimo a recuperare tante posizioni, rimanendo sempre nel gruppo di testa. Nel finale rimane li tra i primi e approfitta al meglio dei duelli tra Vietti, Masia e gli altri per ritrovarsi in testa alla penultima curva e vincere per la doppietta italiana.

Incredibile cosa può regalare questo sport. Qui a Misano Fenati combinò il fattaccio con Manzi qualche tempo fa. Oggi è tempo del suo riscatto professionale, anche se Romano aveva vinto anche lo scorso anno in Austria.

Chiude il podio Ogura, che guadagna qualche punto nella generale su Albert Arenas, quarto alla fine. Ora ci sono solo due punti di distacco tra i due nella generale. Quinto Masia, poi Fernandez, Migno ottavo. McPhee è solo decimo, Arbolino 12mo, Foggia a terra.

Ora si torna subito a correre settimana prossima in Spagna. La generale

I momenti chiave della gara

- Pronti via e Arbolino è on testa, poi Fernandez, Arenas, Fenati, Vietti, Toba, Alcoba, Migno e Ogura. Fernandez però in poche curve attacca e passa Arbolino, che viene anche superato da Arenas.

- Fernandez prova a prendere qualche metro su Arenas, poi Arbolino, Vietti, Fenati, Alcoba, Masia, Toba, Migno e Foggia. Ma Fernandez non ne ha per andarsene e comincia la gara di sorpassi e controsorpassi. C'è un trenino ti testa di una ventina di piloti.

- A 16 giri dalla fine si porta i ntesta Vietti, davanti ad Arenas, Fernandez, Alcoba, Masia, Rodrigo, Foggia, Fenati, Migno, Ogura, Binder e McPhee. Poco dopo Foggia va a terra, toccato da Alcoba, mentre Arbolino si stacca.

- Si arriva a 10 giri dal termine e succede ben poco. Vietti è sempre davanti, ma sono in dieci in lotta. Oltre a Vietti c'è Masia, Rodrigo, Arenas, Fernandez, Binder, Fenati Alcoba, Ogura e McPhee, con Migno un po' più staccato, mentre Arbolino purtroppo è lontano. Binder invece finisce a terra.

- Ultimi giri al cardiopalma. In lotta ci sono Vietti semper in testa, Fenati in gran spolvero, Ogura, Masia, Arenas, Fernandez, Alcoba e McPhee, mentre Binder cade. L'ultimo giro parte sempre con Vietti in testa, ma Arenas e Masia attaccano. Ne esce un duello alle ultime curve di enormi sportellate, con Fenati che ne approfitta dei duelli per andare in testa alla penultima curva e vincere in volata, davanti a Vietti e Ogura. Quarto Arenas che mantiene saldamente la leadership del mondiale.

La statistica chiave

Prima doppietta italiana in Moto3 nella storia a Misano. Fenati con 12 vittorie in Moto3 diventa il pilota in attività nella classe con più successi. Prima vittoria per il marchio Husqvarna.

La dichiarazione

Celestino VIETTI: "Sono molto contento di questo secondo posto. Settimana scorsa siamo stati un po' sfortunati. Oggi abbiamo fatto un ottimo progresso. Abbiamo fatto una bella gara. Nell'ultimo giro ho provato a respingere gli attacchi di Masia ma sono andato largo. Bravo Fenati ad approfittarne".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Celestino VIETTI: Vince Fenati e va bene, ma Celestino è a dir poco spettacolare. Con la gara di gruppo di Moto3, lui comunque riesce a rimanere in testa per molti tratti. Nel finale Arenas e Masia lo attaccano, ma lui risponde alla grande. Purtroppo per lui Fenati ne approfitta al meglio dei duelli e Vietti si deve accontentare della seconda piazza.

