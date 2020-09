Altro weekend della MotoGP 2020 e altra gara combattuta, appassionante e sorprendente.

A vincere a Misano 2 è, finalmente, Maverick Viñales. Top Gun, dopo ben nove pole position senza vittorie, alla decima torna finalmente al successo. Trionfo che gli toglie tantissima pressione dalle spalle, dopo un periodo tutt'altro che infelice. Il mondiale si conferma assolutamente equilibrato. E' il sesto vincitore differente in questa sette gare. 25 punti che rilanciano Maverick nella generale.

Viñales vince, ma deve ringraziare l'enorme regalo che gli fa Pecco Bagnaia. Gara maestosa, superba, incredibile dell'italiano del team Pramac, praticamente in testa dall'inizio. Francesco stava dominando letteralmente, in testa con oltre un secondo e mezzo su tutti. Ma a sei giri dalla fine il patatrac: una classica chiusura di anteriore lo fa andare nella sabbia. Un disastro incredibile, un vero e proprio peccato. Bagnaia quindi butta alle ortiche la prima vittoria in carriera in MotoGP.

Al secondo posto finisce un fenomenale Joan Mir. Lo spagnolo della Suzuki conferma il suo fantastico momento di grazia e conquista una seconda piazza che rilanciale ambizioni di Joan per il mondiale. Parte sempre guardingo Mir, ma nella seconda parte di gara è fenomenale: supera Pol e Quartararo per chiudere dietro a Maverick.

Terzo Pol Espargaro per il podio della KTM. In verità sotto al traguardo terzo passa Fabietto Quartararo, ma El Diablo non sconta il long lap penalty all'ultima tornata per essere andato troppo sul verde e quindi viene penalizzato, regalando la tripletta spagnola. Punti persi importanti per il francese, Dovizioso ringrazia.

Gara anonima per il Dovi, solo ottavo all'arrivo. La Ducati dell'italiano fa più o meno la stessa corsa di sette giorni fa, mai nel vivo del gioco. La cosa curiosa è la generale: Il forlivese rimane clamorosamente in testa con un solo punto di vantaggio su Quartararo e Viñales, quarto Mir soli quattro punti. Tutto in gioco.

Quinto un buon Oliveira, poi Nakagami, settimo un ritrovato Alex Marquez davanti a Dovizioso. Chiude la top ten Morbidelli e Petrucci. Disastro invece per Valentino Rossi, finito a terra nel secondo giro. Un vero peccato per il Dottore che butta via una grossa occasione per guadagnare punti.

Si torna in pista tra soli sette giorni a Barcellona. Circuito totalmente differente rispetto a Misano, sarà un'altra storia.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA DISTACCO 1 Maverick Viñales - 2 Joan Mir +2.425 3 Pol Espargaro +4.528 4 Fabio Quartararo +6.419 5 Miguel Oliveira +7.368 6 Takaaki Nakagami +11.139 7 Alex Marquez +11.929 8 Andrea Dovizioso +13.113 9 Franco Morbidelli +15.880 10 Danilo Petrucci +17.682

I momenti chiave della gara

- Pronti via e finalmente Viñales azzecca una partenza. Poi Miller, Bagnaia, Quartararo, Binder, Pol, Rossi, Petrucci, Mir e Lecuona. Male Dovizioso 13mo.

- In poche curve cadono Aleix, Rossi e Binder. Viñales comanda, super Pecco secondo attacca Maverick. Terzo Pol, poi Quartararo, Miller, Petrucci, Mir. Dovizioso solo 11mo.

- Bagnaia ne ha, attacca, passa Viñales e allunga. Terzo Pol, poi Quartararo, Mir, Lecuona, Oliveira, Alex Marquez, Dovizioso e Petrucci. Miller costretto al ritiro.

- Un secondo e mezzo di vantaggio per Bagnaia su Viñales. Terzo Pol, poi Quartararo, Mir, Oliveira, Lecuna, Alex Marquez, Dovizioso nono e Nakagami decimo.

- A sei giri dalla fine il disastro: da solo cade Pecco Bagnaia per la classica chiusura di avantreno. Viñales si ritrova in testa in solitaria, poi Pol, Quartararo, Mir.

- Nel finale, mentre Viñales vince in solitaria, dietro succede di tutto. Mir recupera veemente e sorpassa Pol e Quartararo. Fabietto supera Polycio, ma nel finale gli viene rifilato il long lap penalty per essere andato troppe volte sul verde. Non sconta la penalità e quindi perde il podio. Secondo Mir, poi Pol, Quartararo, Oliveira, Nakagami, Marquez e Dovizioso ottavo.

La statistica chiave

Ottava vittoria in carriera in MotoGP per Maverick Viñales. Non vinceva da Sepang 2019. Sesto vincitore differenti in queste sette gare.

La dichiarazione

Maverick VINALES: "Un lavoro fantastico, ci siamo preparati bene. Pecco era molto veloce, io cercavo di risparmiare le gomme per gli ultimi giri. Poi ho visto l'errore di Pecco e ho cercato solo di arrivare in fondo. La mia mentalità è sempre la stessa, ma ho cercato un setup migliore per la prima fase della corsa. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sostengono da casa. Ci sono momenti difficili, che però forse sono passati. Anche grazie alla fortuna".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Joan MIR: Ma che campionato sta facendo questo? Pazzesco. Ormai il tema è sempre lo stesso: comincia guardingo, poi nella seconda parte della corsa cambia marcia e risale la classifica, sino alla seconda posizione. In un momento di grazia assoluta, sempre in crescita. Ora è a 4 punti da Dovizioso in testa alla generale. Crederci non costa nulla.

Il peggiore

Valentino ROSSI: Stavolta tocca a lui il peggiore. Aveva il passo per stare coi primi, forse anche per andare a podio. Invece rovina tutto con una caduta addirittura al secondo giro. Occasione mancata per agguantare punti su Dovizioso nella generale.

