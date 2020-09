“Essere ancora in testa al Mondiale è un paradosso, non capisco neppure io come sia possibile. Siamo lenti, siamo lenti, siamo lenti! Lavoriamo al massimo, ma facciamo fatica a modificare certi piccoli dettagli che possono fare la differenza. Al di là di questo, oggi la gara è stata un disastro. Nel primo giro ho perso posizioni per mosse di altri piloti e sono dinamiche che si verificano quando parti dietro, senza che tu possa fare qualcosa. Sono finito proprio giù in fondo e poi non avevo il passo per recuperare. Sinceramente mi sentivo meglio di domenica scorsa, ma non è bastato. Dirò una banalità, ma se fossi partito più avanti avrei potuto tenere un ritmo migliore. Di sicuro non all’altezza di quello di Pecco, che sta sfruttando le gomme molto meglio di tutti i piloti Ducati”.

“Dobbiamo riuscire a modificare certe cose in pista, però non ce la facciamo. È un campionato ancora più strano degli ultimi anni. Siamo tutti vicini e quando parti indietro è difficile recuperare. Come ho detto oggi in moto mi sentivo un po’ meglio di settimana scorsa, però se andiamo ad analizzare i tempi, nella parte centrale della gara giravo in 1’32”9-1’33”0, invece nella parte iniziale ho fatto 1’32”4-1’32”5. Questo significa che non riusciamo ad andare forte quando c’è più potenziale, quindi non abbiamo ancora la situazione in mano. Perché Bagnaia è così veloce? Pecco è l’unico pilota Ducati riuscito ad adeguarsi alle nuove gomme. Il nocciolo della questione è che il mio punto di forza degli ultimi tre anni non funziona più. Negli ultimi tre anni siamo riusciti ad andare forte e a fare la differenza perché abbiamo sempre sfruttato l’anteriore più del posteriore, muovendoci nel set-up per usare il davanti allo scopo di rallentare, in quanto il dietro non aveva grip. Invece quest’anno la gomma posteriore ha molto più grip, soprattutto in frenata. Di conseguenza per andare bene bisogna andare forte nell’ultima parte di inserimento, quindi non bisogna esagerare nella prima parte della frenata. Ed è esattamente l’opposto di quello che è stato fatto negli ultimi tre anni. È chiara questa dinamica, ma metterla in atto non è per nulla facile, anche perché il set-up va completamente stravolto. Bisogna andare in direzione completamente opposta rispetto al passato. Stiamo parlando di piccoli dettagli, ma alla fine del giro fanno una differenza enorme”.