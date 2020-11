Spettacolare gara della Moto2 da Valencia, valida per il Gran Premio d'Europa, terz'ultimo atto di questo mondiale. Diversi temi da analizzare. Andiamo con ordine.

A vincere è un fenomenale Marco Bezzecchi. Il giovane pilota riminese stravince in solitaria, comandando la corsa praticamente dal secondo giro in poi. Il Bez si ritrova dietro a Roberts in partenza, ma l'americano cade al secondo giro e lascia strada libera all'italiano. Da li è un monologo del rider del team Sky VR46, che conquista il secondo successo stagionale. Marco vince davanti a Jorge Martin e a Remy Gardner.

GP Europe Moto3: vince Fernandez, Arbolino 4°. Vietti cade al 2° giro 2 ORE FA

Bravissimo Bez, bella gara in generale degli italiani. Bastianini è quarto, poi Baldassarri e Marini. Grande gara di tutti e tre, soprattutto del Bastia che parte quindicesimo e chiude quarto, conquistando punto decisivi per il mondiale. Si perché, dopo la vittoria di Bezzecchi, l'altro tema fondamentale della gara è la caduta di Sam Lowes. Incredibile errore del britannico che, dopo alcuni weekend assolutamente perfetti, scivola in curva 3 e butta al vento tanti punti e si ritrova dietro nella generale.

Con la caduta di Lowes il mondiale si riapre ed Enea Bastianini si ritrova in testa. Bestia ora ha 6 punti di vantaggio su Lowes. Terzo Marini a -19, quarto Bezzecchi a -26. Insomma, è ancora tutto aperto.

Enea Bastianini è in testa al mondiale quando mancano due gare alla fine del mondiale Moto2 Credit Foto Getty Images

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Roberts è in testa davanti a Vierge. Poi Bezzecchi, Gardner, Lowes, Martin, Baldassarri, Bastianini, Schrotter, Garzò, Marini e Di Giannantonio. Ma Roberts in poche curve finisce a terra e termina la sua gara, poco dopo tocca al Diggia.

- Bezzecchi rompe gli indugi e si porta in testa davanti a Gardner e Vierge. Quarto Lowes che sembra un po' impiccato, poi Martin, Balda e Bastianini, mentre Marini rimane decimo.

A lottare per podio e vittoria rimangono in otto, tutti abbastanza vicini. Bezzecchi è sempre in testa, Lowes sale al secondo posto. Terzo Martin, Poi Gardner, Vierge che cala, Bastianini, Balda e Garzò che chiude il gruppo. Marini sale al nono posto, ma è staccato dal gruppo do testa. Vierge purtroppo fa da tappo a Enea e Balda e i due italiani perdono tempo sui primi quattro. Bastianini e Baldassarri con un po' di fatica riescono a disfarsi di Vierge e partono all'inseguimento dei primi quattro.

- A nove giri dalla fine il colpo di scena: arriva la caduta di Sam Lowes. Scivolata normalissima, ma dalle enormi conseguenze, dato che il mondiale si riapre. Bastianini si ritrova in testa alla generale, ma purtroppo incappa nel cale delle gomme e Balda lo supera. Marini invece clamorosamente ne ha per chiudere il gap e torna su Garzò settimo.

- Bezzecchi se ne va e stravince la gara. Martin è secondo, terzo Gardner. Dal quarto posto in poi è lotta. Balda è davanti a Bastianini che si riprende dopo un calo di gomme. Sesto Garzò, Marini supera Vierge ed è settimo. Bastianini ne ha e passa Balda, guadagnando punti importanti per la genearle. Bravo Marini a passare anche Garzò e salire sesto. Finisce così, col Bastianini in testa al mondiale.

La statistica chiave

Marco Bezzecchi è il secondo italiano a vincere a Valencia in Moto2 dopo Michele Pirro nel 2011. Mancava un italiano a podio sul tracciato iberico in Moto2 da Franco Morbidelli.

La dichiarazione

Enea BASTIANINI: "Sono contento. Ho fatto una bella partenza e ho recuperato posizioni. Pensavo di avere ritmo per arrivare ai primi ma loro sono andati più forti. Quando è caduto Lowes ho aggredito un po' troppo e ho fatto qualche errore. Così sono tornato tranquillo e ho conquistato un buon quarto posto".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Marco BEZZECCHI: Nel weekend dove Bastianini e Marini hanno rubato la scena per il loro passaggio in MotoGP, Marchino risponde con una gara perfetta, fantastica, stupenda. Dopo la caduta di Roberts si porta in testa e da li comanda senza grossi patemi. Seconda vittoria stagionale, si riprende al meglio dopo due zeri di fila.

Il peggiore

Joe ROBERTS: Inizia ad essere il classico pilota straveloce ma non in grado di sfruttare le occasioni. Anche qui parte a fionda e si ritrova in testa, ma al secondo giro finisce subito a terra, buttando al vento una grossa occasione. Questo rider ha i numeri, ma deve imparare ad essere più costante.

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

Gran Premio di Valencia Rossi negativo: torna in sella alla Yamaha IERI A 14:44