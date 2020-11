Si riapre il mondiale della Moto3 dopo la prima gara di Valencia, terz'ultimo atto del mondiale. Succede di tutto nel Gran Premio d'Europa, tra sorpassi, contro sorpassi, cadute e bandiera nera.

A vincere è un ottimo Raul Fernandez. Bravissimo lo spagnolo a conquistare il primo successo in carriera nel mondiale. Super corsa per lui, anche fortunato ad inizio gara. Si perchè al secondo giro Fernandez si ritrova invischiato nel crash che vede coinvolti Lopez, Vietti e Arenas, che erano in testa. Tutti e tre finiscono out e quindi Fernandez si ritrova in testa da solo. Da qui è un suo monologo, ma nonostante la leadership in solitaria riesce ad avere un ritmo super e gli altri non riescono a tornare su di lui. Secondo un buon Garcia. Doppietta spagnola quindi a Valencia, con il pilota del team di Estrella Galicia che conferma il podio dello scorso anno.

Ma parliamo della lotta per il mondiale, che si trasforma in una vera ecatombe. Come detto, al secondo giro Celestino Vietti cade malamente e coinvolge nel crash anche il leader del mondiale Albert Arenas. Cadono poche tornate dopo anche Masia e McPhee. Si ritrovano quindi Arbolino e Ogura a poter guadagnare punti su Arenas. L'italiano comanda il gruppo degli inseguitori davanti a Garcia e Ogura, ma nel giro finale si fa infilare da entrambi, finendo quarto. Chiude il podio quindi Ogura che si ritrova solo a tre punti da Arenas. Terzo nel mondiale è Vietti a -20, poi Arbolino a -23.

Occasione persa per Vietti che rovina tutto al secondo giro, finendo a terra per gomma fredda. Super corsa di Arbolino, che però purtroppo all'ultimo giro perde il podio e tanti punti pesanti nella generale. Ma non possiamo non parlare di Arenas. Albert è sfortunato al secondo giro, quando frena bruscamente per non investire Vietti caduto e viene centrato da Lopez. Entra ai box con il retro della moto rovinato e quattro giri dopo torna in pista. Si pensa che il suo ritorno sia dovuto per guadagnare dati su pista asciutta, dato che non avevano mai girato questo weekend a Valencia senza pioggia e settimana prossima si corre ancora qui, invece Arenas con quattro giri di ritardo si mette nel gruppetto con Ogura e Arbolino, i due pretendenti al mondiale ancora in piedi, infastidendoli per qualche giro. La Direzione Gara ci mette un po' ad intervenire, ma giustamente arriva la bandiera nera.

Tra sette giorni si torna ancora in gara qui a Valencia. Mondiale apertissimo.

I 5 momenti della gara

- Celestino Vietti parte a bomba e va in testa. Secondo Lopez, poi Arenas, Fernandez, Riccardo Rossi, Ogura, Toba, Garcia, McPhee e Arbolino. Al secondo giro però il colpo di scena: brutto highside di Celestino che cade a terra in mezzo alla pista, Arenas inchioda per non investire Vietti e Lopez lo centra, finendo a terra. Disastro per tutti e tre, dato che anche Arenas è costretto al ritiro per avere il posteriore della sua moto praticamente distrutto.

- Clamorosamente Fernandez si ritrova in testa e da solo con oltre 2 secondi di vantaggio su Arbolino che è il primo del gruppone. Terzo Binder, poi Ogura, Garcia, Rossi, Tatay, Toba, Migno e McPhee. Al quinto giro cade anche McPhee, qualche tornata dopo è il turno di Masia. Praticamente gli unici pretendenti al mondiale ancora in piedi sono Ogura e Arbolino. Fernandez rimane saldamente in testa ,poi il gruppone di quattro piloti guidato da Arbolino, Garcia, Ogura e Binder.

- A metà gara succede l'impensabile. Arenas torna in pista con la moto rimessa in sesto e si mette nel gruppetto con Ogura e Arbolino, dando fastidio quindi ai due pretendenti del mondiale ancora in gara. Scena incomprensibile e così gli arriva la bandiera nera della Direzione gara.

- Davanti succede poco. Fernandez è sempre primo con due secondi di vantaggio sul gruppetto di quattro, sempre con Arbolino davanti. Sesto Tatay, poi Migno, Sasany, Fenati e Alcova. Cade Suzuki e Antonelli.

- Arbolino a testa bassa prova a tornare su Fernandez, che però ha un ottimo ritmo e quindi da dietro non recuperano più di tanto. E così vince Raul Fernandez, dietro invece succede di tutto all'ultimo giro: Arbolino si fa superare prima da Garcia e poi da Ogura, e perde il podio. Nota di merito per il buon Stefano Nepa settimo al traguardo.

La statistica chiave

Prima vittoria in carriera per Raul Fernandez. Nessun italiano a podio in Moto3. Da quando esiste questa categoria, solo Migno è riuscito a salire sul podio in questa pista.

La dichiarazione

Ai OGURA: "All'inizio ho visto un brutto incidente davanti a me e Arbolino ha preso qualche metro. Sono però riuscito a recuperare. Non avevo ottime sensazioni e così ho ottenuto il miglior risultato possibile".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Raul FERNANDEZ: Fortunato al secondo giro, super però nel mantenere da solo la leadership della gara per oltre venti giri. Ritmo super in solitaria, rispedisce al mittente tutti i tentativi di recupero di Arbolino e compagni.

Il peggiore

Albert ARENAS: Sfortunato all'inizio nel crash con Vietti, assolutamente incolpevole. Incredibile però quello che succede dopo, col rider spagnolo che rientra in pista e infastidisce Arbolino e Ogura quando ha 5 giri di ritardo. Condotta irresponsabile, sacrosanta la bandiera nera. Attenzione che tale comportamento potrebbe portare ad ulteriori penalizzazioni come è accaduto con Sam Lowes in Moto2 in Austria.

