Andrea Dovizioso si è ben distinto nelle prove libere del GP d’Europa 2020 , terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia. Il forlivese ha concluso la seconda sessione in ottava posizione , davanti a Fabio Quartararo, Joan Mir e Maverick Vinales. Il centauro della Ducati è risalito in quota dopo le due gare difficili di Aragon ed è ancora in corsa per il titolo iridato : servirà una prestazione di lusso in terra spagnola per rimanere a galla, al momento è distaccato di 28 punti dal leader della graduatoria Joan Mir .

Andrea Dovizioso ha commentato la sua prestazione del venerdì, al momento utile per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Stamattina non è stato un bel turno sull’acqua, sono stato un po’ in difficoltà. Nel pomeriggio non è stato facile, bisognava spingere forte e con le chiazze in pista non è mai facile, tutti spingono e cercano di fare il tempo. Fortunatamente non era freddo, nelle curve a destra si riusciva a spingere e la gomma funzionava bene. Ho fatto un buon tempo tempo, il feeling non era ottimo e sono contento di essere nei dieci, anche perché sembra che stanotte pioverà“.