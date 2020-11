Questi però non sono cambiati rispetto alla FP2 poiché il turno si è tenuto sulla pista bagnata, dinamica che ha impedito a tutti i centauri di migliorare i tempi realizzati nel pomeriggio di ieri. Tra i più penalizzati da questa situazione c’è Valentino Rossi, che oggi ha fatto il suo ritorno in azione dopo aver superato il Covid-19. Il Dottore dovrà quindi passare per la Q1. Anzi, in linea teorica il quarantunenne di Tavullia non ha neppure ottenuto un tempo all’interno del 107% del migliore della classifica combinata, ma verosimilmente gli verrà concessa una deroga per partecipare alle qualifiche, in quanto non ha appunto potuto girare in condizioni paritetiche con tutti gli altri.