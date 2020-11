Per Gerloff, ad ogni modo, l’esperienza di oggi a Valencia ha regalato tante emozioni. “Ho vissuto una giornata davvero particolare – racconta ai microfoni di Sky Sport – In pista mi sono divertito, quindi finita la sessione sono tornato ai box e mi sono trovato davanti Valentino Rossi. Non me lo aspettavo proprio ed è stato davvero bello, per me un vero sogno conoscerlo e parlare con lui, è davvero un gran personaggio. Anzi, mi ha ringraziato per avergli tenuto a bada la moto…”.