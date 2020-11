SUZUKI Voto 10 e LODE: Doveva essere l'anno di Marc Marquez. Poi dopo l'infortunio del Cabroncito era la stagione di Quartararo e la Yamaha. Poi di Dovizioso, poi della KTM... La verità invece è che questo 2020 è l'anno della Suzuki, che è in testa al mondiale costruttori e ha entrambi i piloti in testa al mondiale. E' la moto più veloce, costante, competitiva e prestazionale in ogni pista, in qualsiasi situazione climatica e di gomme. Stagione da sogno.

Joan MIR Voto 10: Dopo aver conquistato la testa del mondiale, tutto il mondo ha stressato lo spagnolo che non aveva mai ottenuto una vittoria e rischiava di essere il primo Re della storia senza aver ottenuto una trionfo. Ecco, con questo successo Mir inzittisce mezzo mondo. Un successo netto, meritato, in un weekend praticamente perfetto. Ha finalmente vinto, si conferma un pilota di grande costanza e mentalmente solido su una moto stellare. Insomma, con 37 punti di vantaggio può finalmente vedere il traguardo del titolo, che sarebbe assolutamente meritato. Gli basta un podio domenica per festeggiare già a Valencia un clamoroso titolo nella classe regina a 23 anni.

Alex RINS Voto 8: Grandissima corsa di Rins, che però crolla sul più bello. Parte bene, vola in testa ma nel finale deve soccombere contro il compagno di squadra. Doveva essere lui la prima guida in casa Suzuki, alla fine incassa una sconfitta bruciante in ottica mondiale (anche se non va dimenticato che la prima parte di stagione è stata condizionata da un infortunio che lo ha condizionato per la prima metà della stagione).

LA CLASSIFICA PILOTI

PIlota Distacco Joan Mir Fabio Quartararo -37 Alex Rins -37 Maverick Viñales -41 Franco Morbidelli -45 Andrea Dovizioso -45 Pol Espargaro -56

Pol ESPARGARO Voto 9: Bravissimo Pol, unico a stare al passo con i due missili della Suzuki. Si conferma un ottimo pilota, forse troppo incline all'errore ma sicuramente veloce. Quarto podio in stagione con la KTM, mica poco.

Takaaki NAKAGAMI Voto 8 e mezzo: Super il giapponese, che risponde al meglio alle tante critiche ricevute 15 giorni fa e chiude con una ottima quarta piazza, primo pilota indipendente al traguardo. Dopo un periodo dove Alex Marquez gli aveva rubato la scena, torna ad essere saldamente la migliore Honda del lotto.

Miguel OLIVEIRA Voto 7 e mezzo: ottimo weekend del portoghese, costante e veloce sia col bagnato che con l'asciutto. Anche oggi va velocissimo e finisce al quinto posto, non lontanissimo dal podio.

Jack MILLER Voto 7: Male nella prima parte della corsa, risale con grande velocità nella seconda e rimonta, sino ad essere la migliore Ducati al traguardo.

Andrea DOVIZIOSO Voto 5: Meglio rispetto alle ultime uscite, qualche buon giro, ma fa troppo poco per meritarsi la suffcienza. Ottavo al traguardo, rimane in corsa per il mondiale per il rotto della cuffia. Ma è ormai il lontano parente di quel rider ultra combattivo del passato.

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2019 Credit Foto Getty Images

VALENTINO ROSSI voto 5: Sabato ai cronisti aveva dichiarato che guidare la MotoGP è la cosa che lo rende più felice e che gli era mancata di più negli oltre 15 giorni di lockdown. Diciamo che in questo weekend la sua M1 gli ha regalato solo dolori. Ieri un anonimo 18° posto in Q1, oggi un ritiro dopo neanche metà gara per un problema al propulsore della sua Yamaha. Per la prima volta in carriera Rossi non va a punti per quattro gare di fila, non era mai accaduto dal 1996 ad oggi. L'unica consolazione è che alla fine di questo infausto 2020 mancano solo due GP. Campione di iella.

YAMAHA Voto 4: Per fortuna che Valencia doveva essere favorevole alla M1. Invece non c'è un pilota nei 10. Il primo è Morbidelli, tristemente 11mo, poi Viñales 14mo partito dai box e per ultimo Fabio Quartararo, scivolato dopo poche curve. Insomma, con Marquez out ci si aspettava una Yamaha in grado di vincere il mondiale e, in fin dei conti, conquista 6 vittorie su 11 gare. Ma quando la moto non va è veramente un disastro, come oggi. E a completare il quadretto da film horror c'è pure il pasticciaccio della penalizzazione nel mondiale marche per i motori sospetti. Che disastro!

Fabio QUARTARARO Voto 3: Altro weekend dove non ne azzecca una. Sul bagnato e sull'umido ci capisce bene poco. Sull'asciutto ci si aspettava un altro tipo di gara da lui, invece rovina tutto finendo a terra al primo giro. Alla fine chiude un zona punti ma butta via questo mondiale.

