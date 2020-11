Super qualifica di Pol Espargaro. Lo spagnolo sfrutta al meglio condizioni non facili di asfalto e porta a casa la seconda pole position stagionale. L'alfiere della KTM domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Europa sul circuito di Valencia, terz'ultimo atto del mondiale 2020 della MotoGP.

Prove ufficiali non semplici. Durante le qualifiche della Moto3 arriva il temporale, che però finisce praticamente all'inizio delle FP4 e spunta clamorosamente il sole. Così giro per giro la pista si asciuga e i tempi si abbassano. Ma ci sono piloti che si abituano prima a queste condizioni e Polycio è tra questi. Per domani è tutta una incognita. Non dovrebbe piovere e praticamente nessuno questo weekend ha girato a Valencia sull'asciutto. Per cui è tutto in ballo e anche Espargaro domani potrà dire la sua.

Secondo ancora un ottimo Alex Rins. L'alfiere spagnolo porta finalmente in alto la Suzuki, addirittura in prima fila. Tra quelli in lotta per il mondiale è quello più avanti di tutti e su una pista dove non è semplice sorpassare come questa può essere un vantaggio.

Terzo un costante Takaaki Nakagami. Il giapponese ne ha nel Q2 e lotta per la pole, nel finale però cade all'ultima curva e si deve accontentare della terza piazza davanti al solito Johann Zarco. Bravissimo il francese che dalla Q1 arriva in altissimo in griglia, miglior Ducati in qualifica. Quinti Joan Mir: lo spagnolo non sbaglia un colpo in questo magico 2020 e anche lui domani è pronto a piazzare la zampata, soprattutto perché tutti i rivali sono indietro.

Morbidelli è nono, Quartararo undicesimo davanti a Dovizioso. Qualifica un po' deludente per il Morbido, che sembrava averne per stare più avanti. Come ormai siamo abituati, Fabietto viene meno quando c'è la pioggia e l'asfalto è umido. Ma ci ha capito comunque di più di Andrea Dovizioso, ultimo nel Q2 e lontano una vita dagli altri. Ormai è una agonia questo finale di stagione per lui, il mondiale al momento è l'ultimo dei pensieri del forlivese. Viñales invece, ricordiamolo, domani partirà dalla pit lane per aver usato il sesto motore stagionale.

Qualifica che non sorride agli italiani. Oltre a Morbidelli e Dovizioso, c'è Bagnaia 17mo davanti a Valentino Rossi. Il Dottore, con solo FP3 e FP4, prova a dare il massimo ma in queste condizioni è tutto più diffiicile. Chiude però davanti a Petrucci, peggiore in questa qualifica.

I momenti chiave della qualifica

- Condizioni complesse: l'asfalto è bagnato ma c'è tanto sole. Per cui giro dopo giro la pista migliora. Ciò porta i piloti a girare tanto e a migliorare minuto dopo minuto.

- Il primo ad abituarsi a queste condizioni miste è Oliveira che piazza crono stellari. Secondo Bradl, poi Marquez, Bagnaia, Crutchlow, Petrucci e Rossi settimo.

- Oliveira continua a migliorare e si qualifica per il Q2. Per il secondo posto è grande lotta. Bradl va forte, ma cade e alza bandiera bianca. Bagnaia ci prova ma non ne ha per qualificarsi, alla fine la spunta Zarco all'ultimo tentativo.

- Pronti via e l'asfalto è ancora umido, l'azzardo delle slick al momento non è pensabile. Rins subito forte, poi Morbidelli, Nakagami, Mir e Oliveira. Decimo Dovi, Miller rimane ai box guardingo.

- Seconda parte di Q2 molto convulsa. Miller delude e non riesce a brillare. Bene Nakagami, ma nel momento decisivo il giapponese scivola. Rins va fortissimo, ma alla fine in pole la spunta uno spumeggiante Pol Espargaro. Secondo Rins, poi Nakagami. Quarto Zarco, poi Mir. Morbidelli è nono, Quartararo 11mo davanti a Dovi.

La stastistica chiave

Seconda pole position per Pol Espargaro e la KTM dopo quella del GP di Stiria. Terza prima fila quest'anno per Nakagami. Per la prima volta Quartararo non è in top ten in top class in qualifica.

La dichiarazione

Alex RINS: "Abbiamo sofferto tanto per essere qua. Sul bagnato facevo fatica col posteriore. Ma tra FP4 e Q2 ho fatto qualche modifica che sono andate benissimo e ho conquistato una ottima prima fila".

Il migliore

Pol ESPARGARO: Bravissimo lo spagnolo a sfruttare al meglio condizioni miste per ottenere la pole position. Domani sarà una gara particolare, ma attenzione anche a lui.

Il peggiore

Danilo PETRUCCI: Non una grande qualifica per noi italiani, ma il Petrux è il peggiore (escluso Savadori naturalmente). Male il Petrux, tra l'altro insolita prestazione su una pista umida, dove lui di solito riesce a spingere.

