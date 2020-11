Valentino Rossi non è andato oltre il 18° posto nelle qualifiche del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP. In un time-attack molto influenzato dalle condizioni atmosferiche, che hanno costretto i piloti a guidare in condizioni di umido/bagnato, Rossi ha pagato dazio, rimanendo lontano dai riscontri che desiderava maggiormente.

Assente nelle due gare di Aragon per la positività al Covid-19, il “Dottore” non ha trovato la quadra come sperava e ovviamente i tempi ristretti per prepararsi in vista di questo weekend associati al meteo non lo hanno aiutato. Ricordiamo infatti che Valentino ha avuto l’autorizzazione a girare in pista solo oggi, mentre nella FP1 e nella FP2 al suo posto c’era stato il pilota americano di Superbike Garrett Gerloff. Per cui si può anche spiegare in questo modo il riscontro, tenuto conto delle difficoltà delle altre Yamaha, visto che la migliore M1 del lotto è stata quella di Franco Morbidelli (nono).

GP Europe Pol Espargaro in pole! Morbidelli 9°, Rossi 18° 7 ORE FA

Sicuramente sono contento di essere tornato a correre. E’ stata dura rimanere in isolamento perché sapevo di persone che erano ancora positive al Covid-19 dopo 50 giorni e in quel caso non avrei potuto gareggiare. Confesso, quindi di aver avuto un po’ paura“, le parole di Valentino a Sky Sport. Il “Dottore”, poi, sulle difficoltà odierne ha aggiunto: “Ho sofferto le condizioni perché guidando con le slick, con l’umido, faccio più fatica perché ci manca grip sul posteriore. Ovviamente non ha aiutato neanche poter lavorare poco, visto che ieri non potevo essere in pista“.

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

La versione di Morbidelli

Un nono posto tra luci e ombre per Franco Morbidelli. Nel corso delle qualifiche del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP, il tracciato Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) ha messo a dura prova i centauri della classe regina.

In un time-attack caratterizzato dalla pioggia e da condizioni mutevoli, i protagonisti della massima cilindrata sono stati costretti ad adattarsi a diverse situazioni, con un livello di aderenza sulla pista molto complicato. Non è un caso che la sessione decisiva per definire la griglia di partenza di domani sia andata in scena su un asfalto umido. Tanto rischio per tutti e pertanto per il “Morbido” è arrivato un riscontro deludente.

Ci sono stati dei momenti nei quali sono stato veloce, altri invece nei quali non stato sufficientemente incisivo. Purtroppo in qualifica non ho estratto il meglio del mio potenziale, ma spero di rimediare nel warm-up, lavorando sulla moto e trovando la messa a punto ideale per me. Nulla è ancora perduto e possiamo ottenere un buon risultato anche partendo un po’ indietro“, le parole del pilota della Yamaha Petronas. Domani ci dovrebbe essere una gara “asciutta” e questo sarà motivo di ulteriore incertezza visto che nessuno ha potuto girare in una situazione del genere.

Dovizioso

Grande delusione in casa Ducati al termine della giornata odierna per Andrea Dovizioso, incapace di sfruttare nel migliore dei modi una qualifica bagnata che poteva permettergli di ottenere una posizione di partenza ideale in vista della gara di domani. Il forlivese della Ducati Factory ha chiuso 12° le prove ufficiali del Gran Premio d’Europa 2020, dodicesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il vice-campione iridato in carica ha sicuramente deluso le aspettative, piazzandosi in ultima posizione nel Q2 anche alle spalle di un Fabio Quartararo in grandissima difficoltà sul bagnato, perciò domani dovrà superarsi in gara per provare a restare in corsa per il titolo.

Ci saranno situazioni anomale e particolari per tutti. Mi aspetto che le due Suzuki purtroppo saranno davanti e non avranno problemi dato che sono in prima e seconda fila – è il commento di Dovizioso al termine dell’attività in pista odierna (fonte: Corsedimoto.com) – Morbidelli, Quartararo e Vinales invece sono nella stessa situazione, ovvero non troppo comodi. La scelta della gomma sarà molto importante, così come vedere chi avrà un bel ritmo nel warm-up. Il consumo degli pneumatici a Valencia è importante; si sta per tanto tempo a sinistra e se si guida male c’è più usura. La gara è tutta da fare, non parto davanti ma neanche troppo indietro per come siamo abituati quest’anno.

Ci saranno Quartararo e Morbidelli vicino a me, partire bene sarebbe importante – prosegue il 34enne romagnolo – Fortunatamente i rivali non sono troppo a posto per domani, ma anche noi non lo siamo. Non importa quanto sia brutta la situazione degli altri se a noi manca il feeling. Bisogna lavorare sulla velocità, non sulla strategia. Spero di avere una temperatura simile a quella della gara nel warm up per poter provare qualcosa. La pista oggi non era proprio bagnata, era più un mezzo e mezzo e usare il potenziale in questa situazione è difficile per tutti quanti“.

Yamaha MotoGP, ecco la nuova M1 2020 di Valentino Rossi e Maverick Viñales

GP Europe Pol Espargaro in pole! Morbidelli 9°, Rossi 18° 7 ORE FA