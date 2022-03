Marc Marquez si era reso protagonista lo scorso week end è arrivata la doccia fredda: nuovo episodio per il Cabroncito che dunque sarà costretto a fermarsi fino a data da destinarsi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate direttamente attraverso il suo canale ufficiale Twitter: Dopo la terribile caduta nel corso del warm up del Gran Premio di Indonesia di MotoGP di cuisi era reso protagonista lo scorso week end è arrivata la doccia fredda: di diplopia per ilche dunque sarà costretto a fermarsi fino a data da destinarsi. Eccorilasciate direttamente attraverso il suo canale ufficiale Twitter:

"Sembra che io stia vivendo un déjà vu... Durante il viaggio di ritorno in Spagna, ho iniziato ad avere problemi alla vista e abbiamo deciso di farmi visitare dal dottor Sánchez Dalmau, che ha confermato che ho un nuovo episodio di diplopia. Fortunatamente, è meno grave dell'infortunio che ho avuto alla fine dello scorso anno. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l'infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti per il vostro supporto!!"

