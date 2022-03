Jake Dixon ha centrato la pole position del Gran Premio di Indonesia , secondo appuntamento del Mondiale 2022 di Moto2 e per la prima volta scatterà davanti a tutti in una gara del Motomondiale. Sul tracciato di Mandalika, dopo la pioggia caduta nel corso della notte, le qualifiche si sono disputate in condizioni ideali, anche se le cadute sono state davvero all’ordine del giorno. Tra una bandiera gialla e l’altra il britannico del team Gas Gas Aspar ha svettato con il tempo di 1'35"799 con 102 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) mentre completa la prima fila il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) terzo a 154. Quarta posizione per il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) a 461 millesimi, quinta per l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex Mandalika) a 538, quindi lo spagnolo Albert Arenas (Gas Gas Aspar) completa la seconda fila a 782.

Celestino Vietti è il primo degli italiani

Bisogna scendere fino alla settima posizione per trovare il primo degli italiani. Si tratta di Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46) con un distacco di 789 millesimi dalla vetta, quindi Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) ottavo a 858 con Simone Corsi (MV Agusta) nono a 866. Si ferma in decima posizione lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 952 millesimi, quindi è 16° Romano Fenati (Boscoscuro MB) a 1.513. Chiede in 27a posizione Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) davanti a Niccolò Antonelli (Kalex Mooney VR46) e Alessandro Zaccone (Kalex Gresini) 29° ed ultimo ad avere ottenuto un tempo nella Q1. A questo punto la classe mediana si concentra sulla giornata di domani, che prenderà il via alle ore 3.20 con i 10 minuti di warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 6.20.

