Dopo una settimana di pausa torna la MotoGP e la fa da un circuito inedito, quello di Mandalika. Il motomondiale torna in Indonesia dopo una pausa di ben 25 anni, ma lo fa su una pista abbastanza nuova, dove in Superbike si è corso negli ultimi tempi mentre la MotoGP ci ha corso in inverno, con qualche problemino di asfalto. Le questioni logistiche sembrano essersi risolte e quindi è tutto pronto per il grande spettacolo. Enea Bastianini arriva in Indonesia da leader del mondiale, forte della clamorosa vittoria in Qatar . Ripetersi sarà durissima, soprattutto perché gli altri non staranno li a guardare. L'armata Ducati è forte e vogliosa di rivincita, soprattutto Bagnaia e Martin. Poi c'è sempre la Honda con l'agguerrito Marquez, e la Suzuki col campione del mondo 2020 Joan Mir. Quartararo e la Yamaha sono invece la grande incognita: El Diablo tornerà a lottare con i migliori o per ora la Yamaha non ha motore per stare con i primi? Lo sapremo a breve. Orari non certo consoni, ma mattinieri. Libere, qualifiche e gare in diretta su Sky e DAZN, mentre TV8 farà sintesi e gare in differita. Eurosport fornirà articoli di ogni sessione, più diretta testuale di qualifiche e gara.