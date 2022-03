Non c'è pace per Marc Marquez. Dopo i tanti problemi fisici negli ultimi due anni, il Cabroncito è caduto due volte nelle qualifiche di sabato sul tracciato di Mandalika in Indonesia, fortunatamente senza conseguenze. Nel warm up della notte italiana però lo spagnolo è stato vittima di un violento highside che lo ha disarcionato dalla sua Honda HRC a 180 km/h, sbalzandolo in aria e facendolo tornare a terra violentemente.

Il fenomeno di Cervera è caduto alla curva 7, battendo brutalmente la testa e rimanendo privo di conoscenza per qualche secondo. Dopo la caduta però Marquez si è comunque rialzato sulle sue gambe, anche se in stato confusionale, prendendo la via del box. Successivamente è stato portato prima al centro medico del circuito, poi in elicottero. all'ospedale Mataram di Lombok per ulteriori controlli.

Un incidente terrificante per Marquez, che non gli permetterà di prendere il via alla gara. Marc è tornato al circuito a metà mattinata indonesiana e parlando con medici e il suo team si è deciso di non dargli il "Fit To Race", nonostante la tac negativa. Dopo i tanti errori nel passato si è scelta, giustamente, la via della prudenza, per un pilota che troppo martoriato dagli infortuni e dal problema alla vista in inverno. Tra l'altro per il Cabroncito è stato un weekend molto complicato, a bordo di una Honda che letteralmente fatica a stare in pista in Indonesia. Marc doveva partire al 14mo posto in griglia, invece partirà nel breve per Barcellona per ulteriori visite.

