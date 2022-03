L’anno scorso abbiamo chiuso andando molto forte sul bagnato e nei test le sensazioni erano state le stesse. Oggi sinceramente non avevo feeling e la gomma anteriore non ha lavorato. Sono deluso e giù di morale perché sinceramente non abbiamo espresso affatto il nostro potenziale“, ha ammesso Pecco ai microfoni di Sky Sport. Dopo due GP disputati un solo punto in classifica: è questo il dato da cui deve partire Francesco Bagnaia . Il pilota della Ducati andava a caccia di un riscatto in Indonesia, secondo round del Mondiale 2022 di MotoGP. La caduta di Lusail (Qatar) voleva essere dimenticata, ma nei fatti anche la prova domenicale di Mandalika deve essere messa in un cassetto. Il 15° posto finale a 35"763 dal portoghese Miguel Oliveira su KTM pone l’accento sulla debacle del centauro nostrano, incapace di andar forte sul bagnato e senza avere una spiegazione. ““, ha ammesso Pecco ai microfoni di Sky Sport.

Cerchiamo di guardare all’aspetto positivo del weekend che c’è, nel senso che abbiamo ritrovato un assetto base. Prima del via di questo campionato, come avevo già detto, avevamo provato tanto materiale e non ci siamo preparati a dovere per avere un riferimento sulla messa a punto. Avevo perso un po’ quel feeling che invece sull’asciutto a Mandalika ho dimostrato e non a caso nel warm-up ero andato molto forte con gomme molto usate. Credo che potevamo lottare con Quartararo“, ha sottolineato Bagnaia. “Con i se e con i ma non si ottiene mai niente e alla fine mi trovo a -29 dalla vetta. Dobbiamo svoltare in fretta e portare con noi tutte queste informazioni nel prossimo GP d’Argentina“, ha aggiunto il ducatista.

Ad

Francesco Pecco Bagnaia durante il GP di Indonesia di MotoGP - Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

GP Indonesia Paura Marquez: il video della terribile caduta a 180 km/h UN' ORA FA

Oliveira: "Ultimi mesi difficili, questa vittoria è incredibile"

Dal punto di vista emotivo questa gara è sembrata un ottovolante. La partenza è stata perfetta, quindi ho provato a capire quale fosse il limite, perché sul bagnato non è mai semplice. Nei primi due giri ho seguito Jack (Miller, ndr) ma ho capito subito che potevo andare anche più veloce. L’ho passato e, nei cinque giri successivi, ho creato il gap che volevo. Ho dato tutto e nel finale ho potuto gestire al meglio la situazione. Devo dire che gli ultimi mesi sono stati difficili per me, per cui tornare in questo modo, con una vittoria simile, è qualcosa di incredibile che mi tocca anche come persona. Avevo promesso a mia figlia di tornare con il trofeo di Mandalika, non vedo l’ora di darglielo. Ora ci spostiamo in Argentina, vedremo cosa potremo fare, per il momento mi godo questo successo”. (@Sky Sport).

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

GP Indonesia Pagelle: super Oliveira, disastro Bagnaia e Honda. Bene Quartararo 3 ORE FA