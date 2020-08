Dal nostro partner OAsport.it

Comincia nel migliore dei modi per Ducati il weekend di gara del Gran Premio di Stiria 2020, con un ottimo uno-due firmato da Jack Miller e Andrea Dovizioso nella prima sessione di prove libere al Red Bull Ring di Spielberg. La casa di Borgo Panigale si conferma estremamente competitiva sul tracciato austriaco sia sul passo che sul giro secco, alla luce dell’ottima performance messa in mostra negli ultimi minuti del turno da parte dell’australiano e del forlivese. Miller, reduce dal terzo posto cinque giorni fa nel primo round di Zeltweg, ha fermato il cronometro in 1’23″859 con la sua Ducati Pramac precedendo di appena 4 millesimi la GP20 ufficiale di Dovizioso, protagonista a sua volta di un turno molto incoraggiante e positivo.

Grand Prix Stiria Zarco sanzionato: partirà dalla pit-lane per guida irresponsabile nell'incidente con Morbidelli DA 2 ORE

Ottimi segnali anche per KTM con il terzo tempo del portoghese Miguel Oliveira (Tech 3), staccato di 39 millesimi dalla vetta, mentre va evidenziato il primo vero squillo su questo circuito della Honda grazie alla quarta piazza di Takaaki Nakagami. Il giapponese del Team LCR, lontano 91 millesimi dal miglior tempo di Miller nel time-attack, ha comunque impressionato positivamente specialmente nella parte centrale della sessione con un paio di crono davvero interessanti in ottica gara. A completare una top 5 racchiusa in soli 102 millesimi c’è la Suzuki di Joan Mir, uno dei migliori di queste FP1 sul ritmo al pari della Ducati di Dovizioso.

Andrea Dovizioso, GP Austria MotoGP Credit Foto Getty Images

Sesto posto a 0.339 dalla testa per la migliore delle Yamaha, guidata dal nostro Franco Morbidelli, mentre i due grandi pretendenti al titolo Maverick Vinales e Fabio Quartararo si sono dovuti accontentare rispettivamente della nona e decima posizione a 465 e 522 millesimi dal leader. Attualmente fuori dalla top 10, quindi virtualmente costretti ad affrontare il Q1 soprattutto nel caso in cui domattina dovesse piovere, ci sono diversi centauri veloci come Pol Espargarò su KTM (11°), Danilo Petrucci su Ducati (13°), Alex Rins su Suzuki (15°) e Valentino Rossi su Yamaha (17°). Quest’ultimo ha lavorato però esclusivamente sui long-run senza montare gomme morbide, mettendo in mostra un passo decisamente solido e costante in vista del Gran Premio di domenica.

CLASSIFICA FP1 GP STIRIA 2020 MOTOGP

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 313.9 1’23.859

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.0 1’23.863 0.004 / 0.004

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 309.4 1’23.898 0.039 / 0.035

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.3 1’23.950 0.091 / 0.052

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’23.961 0.102 / 0.011

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1’24.198 0.339 / 0.237

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.6 1’24.251 0.392 / 0.053

8 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1’24.301 0.442 / 0.050

9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 308.5 1’24.324 0.465 / 0.023

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1’24.381 0.522 / 0.057

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’24.397 0.538 / 0.016

12 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 310.3 1’24.508 0.649 / 0.111

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 307.6 1’24.517 0.658 / 0.009

14 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1’24.623 0.764 / 0.106

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.1 1’24.628 0.769 / 0.005

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’24.690 0.831 / 0.062

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.5 1’24.699 0.840 / 0.009

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 309.4 1’24.764 0.905 / 0.065

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 305.0 1’24.806 0.947 / 0.042

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.3 1’24.808 0.949 / 0.002

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 311.2 1’24.914 1.055 / 0.106

erik.nicolaysen@oasport.it

Grand Prix Stiria Zarco, Dovizioso, Quartararo, KTM e Suzuki: le cinque domande prima del GP di Stiria DA 16 ORE