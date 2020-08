Dal nostro partner OAsport.it

L’attesa decisione è arrivata e non è una sorpresa: il francese Johann Zarco partirà dalla pit-lane nel GP di Stiria, quinto round del Mondiale 2020 di MotoGP. Il centauro transalpino della Ducati Esponsorama Racing ha pagato così la manovra ai danni di Franco Morbidelli, causante l’incidente di domenica scorsa sempre sul Red Bull Ring, con la moto di Johann e la Yamaha Petronas del centauro italiano a sfiorare Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Viñales in curva 3.

Dopo aver analizzato i dati e ascoltato i piloti, gli steward sono arrivati alla conclusione che Zarco dovrà scontare una penalità, avendo giudicato troppo pericolosa quella manovra in un punto particolare del circuito. Un’interpretazione che farà discutere tra “innocentisti” e “colpevolisti”, ma che di fatto archivia la pratica. Da vedere se il pilota della Rossa potrà gareggiare dal momento che nel crash citato si è procurato la frattura allo scafoide del polso destro. Una lesione che ha reso necessario a Modena un intervento chirurgico un paio di giorni fa. Pertanto, il due volte campione del mondo della Moto2 (2015-2016) dovrà attendere il giudizio dei medici in merito alla presenza o meno in corsa.

Grand Prix Stiria Zarco, Dovizioso, Quartararo, KTM e Suzuki: le cinque domande prima del GP di Stiria DA 14 ORE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

Grand Prix Stiria GP di Stiria 2020 in Diretta tv e Live-Streaming IERI A 22:00