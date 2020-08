Johann Zarco operato per ridurre la frattura allo scafoide a Modena: ci sarà per il GP di Stiria

Dal nostro partner OAsport.it

Si è concluso con successo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Johann Zarco nel primo pomeriggio al Policlinico di Modena, con il francese operato per la microfrattura dello scafoide del polso destro rimediata al GP d'Austria. L’operazione, che prevedeva l’inserimento di una vite per ridurre la frattura tramite una tecnica mini invasiva, non ha avuto complicazioni ed è andata a buon fine.

Il pilota della Ducati Avintia sarà dimesso in serata e raggiungerà nella giornata di giovedì 20 il Red Bull Ring di Spielberg per sottoporsi alla visita medica di controllo necessaria per ricevere l’ok dai medici del Motomondiale. Il due volte campione del mondo di Moto2 sarà poi atteso sempre in mattinata dalla Commissione della FIM che ha convocato lui e Morbidelli dopo l’incidente dell’ultimo GP, in cui si è davvero sfiorata la tragedia. I due piloti verranno ascoltati a proposito dell’accaduto, per capire se attuare dei provvedimenti per i protagonisti di quello sfortunato incidente.

