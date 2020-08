Dal nostro partner OAsport.it

Celestino Vietti vince per la prima volta in carriera in occasione del GP di Stiria, sesto round del Mondiale Moro3. Il torinese, scattato dalla quinta posizione, è riuscito a cogliere il successo grazie ad un incredibile ultimo giro. Il portacolori di casa Sky Racing Team ha preso le redini del gruppo solo nelle ultime decisive tornate. Vietti è riuscito a compensare l’inferiorità sui rettilinei con delle incredibili staccate che gli hanno permesso di respingere i repentini attacchi di Tony Arbolino. Questa la sua soddisfazione.

Celestino Vietti

È difficile parlare ora della gara. È stato molto difficile e mi sono ritrovato nelle retrovie nei primi passaggi. All’inizio ho fatto fatica e non riuscivo a fare la differenza. Abbiamo fatto un importante miglioramento rispetto alla settimana scorsa. Nell’ultimo giro ho cercato di frenare molto forte in curva 3 e 4. Ringrazio la mia famiglia, senza di loro sarebbe impossibile realizzare tutto questo. Sono grato a tutto il team per il lavoro svolto. Questo è il giorno più bello della mia vita. Quando ho passato il traguardo ero felicissimo. Negli ultimi giri Tony Arbolino era veramente competitivo. Spero di riuscire a combattere per il successo anche nelle prossime corse.

