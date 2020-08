Dal nostro partner OAsport.it

Andrea Dovizioso lascerà la Ducati al termine di questa stagione e non si sa ancora nulla su quale sarà il futuro del forlivese. Al momento il tre volte vice campione del mondo è senza un contratto e le selle rimaste a disposizione sono davvero molto poche. Si era parlato di un possibile avvicinamento alla KTM, scuderia che potrebbe garantire un mezzo molto veloce e competitivo, ma la pista sembra essere poco calda. Lo scenario più plausibile potrebbe essere quello che conduce all’Aprilia, ma in quel caso la moto non sarebbe in grado di battagliare per le posizioni che contano.

Beirer: "Due mesi fa l'accordo si poteva fare ma..."

Storica prima pole per Pol Espargaro e KTM. Solo 9° Dovizioso, Rossi scivola e partirà in 5a fila

A fare un po’ di chiarezza sulla vicenda e sulla trattativa tra Dovizioso e la KTM è stato Pete Beirer, Direttore Motorsport KTM, ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Fa un po’ male vedere questa situazione, Dovizioso è un pilota incredbile e anche un amico. Abbiamo parlato due mesi fa. Tutti lo vogliono in questo tavolo, da una parte c’è la richiesta del manager e dall’altra le possibilità concrete dell’azienda, non bisogna dimenticare che c’è anche un’alta pressione legata all’emergenza sanitaria, bisogna trovare un accordo giusto, se non c’è fa male a tutti“.

Battistella (manager Dovizioso): "Con più flessibilità accordo si poteva trovare"

Intercettato sempre da Sky Sport MotoGP, il manager del pilota forlivese Simone Battistella ha confermato la versione di Beirer non nascondendo un po' di rammarico per la situazione.

In quella fase in piena emergenza Covid, non sapevamo se saremmo tornati a correre o meno. Non c'è stata flessibilità da ambo le parti. Fa male, perché un accordo col senno di poi l'avremmo potuto trovare. Ma sono cose che succedono, Oggi lo scenario è diverso. Non abbiamo ancora in mano alcuna proposta concreta, ma abbiamo parlato con diverse persone. Ad Andrea stanno davvero a cuore i progetti. KTM ha fatto le sue negoziazioni senza aspettarci, col senno di poi avrebbero potuto farlo.

