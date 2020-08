Dal nostro partner OAsport.it

Andrea Dovizioso è reduce da una fine settimana 9ndimenticabile: prima il divorzio con la Ducati, poi il ritorno alla vittoria con il successo nel GP d'Austria. Il forlivese ha centrato la sua terza vittoria in top class al Red Bull Ring di Spielberg dopo le affermazioni del 2017 e 2019, confermando inoltre l’imbattibilità della casa di Borgo Panigale sul tracciato austriaco. Dovizioso si è anche rilanciato prepotentemente in ottica classifica, portandosi in seconda posizione nel Mondiale a -11 da Quartararo.

Dopo la vittoria di domenica scorsa ho potuto staccare un po’ durante questi tre giorni e ora mi sto preparando nuovamente per il secondo GP al Red Bull Ring. La gara di domenica scorsa sarà un buon riferimento per provare a lottare di nuovo per la vittoria, ma abbiamo anche capito che molti dei nostri avversari sono forti e hanno anche loro il potenziale per vincere. Noi siamo migliorati molto in frenata, ma dobbiamo fare ancora un passo avanti lavorando su altri dettagli. Saranno determinanti anche le condizioni meteo che, come abbiamo già visto, possono cambiare molte volte durante il fine settimana

Danilo PETRUCCI

Ovviamente correre per due fine settimana consecutivi sullo stesso tracciato aiuta, perché si arriva alla seconda gara più preparati, con le idee chiare e un obiettivo preciso, migliorare il risultato del weekend precedente. So che posso stare con i piloti davanti, ma ho bisogno di qualificarmi meglio. È la chiave per non dover poi recuperare posizioni durante la gara. Sono fiducioso che lasceremo l’Austria con sensazioni più positive

