Pol Espargaro of Red Bull KTM Factory Racing in action during the third and final day of the MotoGP

A Spielberg si è conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria di MotoGP. Sul tracciato austriaco si è lavorato in un’intensa calura, come peraltro ampiamente previsto. Il grande protagonista della Free Practice 2 è stato Pol Espargarò, il quale dopo essere rimasto a lungo in testa alla classifica dei tempi, si è migliorato ulteriormente nel finale sino a stampare un 1’23”638 che gli è valso la prima posizione con ampio margine.

Secondo posto per Takaaki Nakagami, il quale è notevolmente progredito rispetto alla scorsa settimana, tenendo alta la bandiera della Honda. Il nipponico si è attestato a 266 millesimi dallo spagnolo, precedendo il tandem della Suzuki, composto dal sempre più convincente Joan Mir (terzo) e da Alex Rins (quarto).

Quinto tempo per Maverick Viñales, il migliore del clan Yamaha. La Casa di Iwata ha incamerato anche il settimo tempo con Franco Morbidelli ed il nono con Valentino Rossi. In difficoltà il leader della classifica iridata Fabio Quartararo, apparso poco a suo agio e protagonista di un paio di dritti, che peraltro hanno rovinato il suo eventuale time attack.

La KTM padrona di casa non è però solo Espargarò, poiché tutte le quattro moto austriache si sono attestate nelle prime undici posizioni (sesto Miguel Oliveira, decimo Brad Binder, undicesimo Iker Lecuona). Come si può notare, la Ducati è finita nelle retrovie. Nel pomeriggio i piloti della Casa di Borgo Panigale si sono attestati tutti tra il quindicesimo ed il diciottesimo posto, lavorando esclusivamente in ottica gara dopo aver brillato nella FP1.

Riguardo, invece, i tempi combinati di story7845292FP1story.aspxNone e FP2, al momento i primi dieci sono Pol Espargarò, Miller, Dovizioso, Oliveira, Nakagami, Mir, Rins, Vinales, Morbidelli e Binder. Dunque, al momento sarebbero fuori dal Q2 sia Quartararo che Valentino Rossi. Per entrambi sarà fondamentale risalire la china in FP3.

FP2 GP di Stiria di MotoGP, i tempi

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1’23.638

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.4 1’23.904 0.266 / 0.266

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1’23.907 0.269 / 0.003

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1’24.009 0.371 / 0.102

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1’24.060 0.422 / 0.051

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 310.3 1’24.118 0.480 / 0.058

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 307.6 1’24.187 0.549 / 0.069

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.2 1’24.366 0.728 / 0.179

9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 301.6 1’24.378 0.740 / 0.012

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1’24.427 0.789 / 0.049

11 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1’24.429 0.791 / 0.002

12 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1’24.463 0.825 / 0.034

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 309.4 1’24.560 0.922 / 0.097

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1’24.643 1.005 / 0.083

15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.4 1’24.774 1.136 / 0.131

16 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 308.5 1’24.807 1.169 / 0.033

17 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 307.6 1’24.925 1.287 / 0.118

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 307.6 1’24.985 1.347 / 0.060

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1’25.025 1.387 / 0.040

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 306.8 1’25.057 1.419 / 0.032

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 307.6 1’25.221 1.583 / 0.164

5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati

