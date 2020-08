Ducati's Italian rider Andrea Dovizioso (C), second placed Suzuki Ecstar's Spanish rider Joan Mir (L) and third placed Pramac Racing's Australian rider Jack Miller

GP di Stiria in Diretta tv e Live-Streaming: il GP è in programma domenica 23 agosto alle ore 14 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale) e Sky Sport MotoGP (Canale 208), e in differita in chiaro su TV8 alle 16.30. Il Live-Streaming sarà disponibile per gli abbonati con Sky Go. Eurosport vi offrirà gli aggiornamenti in tempo reale.

Il programma del GP di Stiria

Venerdì 21 agosto

Prove libere 1 ore 10:55

Prove libere 2 ore 15:10

Sabato 22 agosto

Prove libere 3 ore 10:55

Domenica 23 agosto

GP di Stiria: la gara sarà trasmessa su Sky, DAZN e in differita su Tv8

L'intero weekend del GP di di Stiria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. Da quest'anno anche gli abbonati a DAZN, potranno seguire il Gran Premio in streaming sul proprio sito internet. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, in differita, su TV8 alle 16.30 (Canale 108).

GP di Stiria in Live-Streaming

Il GP di Stiria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, nella sezione streaming del sito web di TV8 e sul sito streaming di DAZN.

Approfondimenti e dichiarazioni

Guarda il video dell'incidente tra Zarco e Morbidelli: tragedia scampata per Rossi

Morbidelli e Zarco convocati dalla Commissione della FIM il 20 agosto: provvedimenti in arrivo?

Tutti contro Zarco. Morbidelli: "Per quell'errore deve pagare". Ma cosa rischia il francese?

Valentino Rossi: "L'incidente con Zarco sia da lezione per tutti"

Johann Zarco operato per ridurre la frattura allo scafoide a Modena: ci sarà per il GP di Stiria

Marc Marquez rinuncia al GP di Stiria, al suo posto ancora Bradl

Ducati e l'addio di Dovizioso, un errore imperdonabile da parte del team di Borgo Panigale

GP d'Austria: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 23 agosto ore 14:00 (italiane), Circuito Red Bull Ring di Spielberg (Austria)

Tutte le news

Gran Premio precedente: Andrea Dovizioso ha vinto il GP d'Austria - REPORT

