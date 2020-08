Secondo back to back di questa stagione 2020 della MotoGP. Andrea Dovizioso vuole riconfermarsi a Spielberg dove pochi giorni fa ha trionfato nel weekend dell'addio alla Ducati. Tiene ancora banco il caso Zarco: i commissari hanno deciso di interrogare il francese e il Morbido. Sanzione in vista per Johann? Tanti protagonisti attesi per il weekend, anche la pioggia è attesa in pista.

Regna ancora l'equilibrio in questo strano 2020. Stavolta anche il meteo protagonista?

Ducati's Italian rider Andrea Dovizioso (C), second placed Suzuki Ecstar's Spanish rider Joan Mir (L) and third placed Pramac Racing's Australian rider Jack Miller celebrate with champagne on the podium of the Moto GP Austrian Grand Prix at the Red Bull R

Prosegue a ritmo serrato la stagione 2020 della MotoGP. Un'annata alquanto strana, iniziata senza Marc Marquez e con un equilibrio veramente incerto. Prima c'è stato il dominio di Fabio Quartararo, poi la vittoria di KTM e, per ultimo, il trionfo di Ducati. In mezzo tantissimi alti e bassi di tutti. Argomento gomme assolutamente centrale in questa stagione, con la carcassa 2020 della Michelin che offre prestazioni altalenanti. Altro tema sotto la lente di ingrandimento è la sicurezza, sia delle piste (Spielberg sotto accusa), sia dei piloti stessi, come ribadito dalle ultime parole di Valentino Rossi. Insomma, c'è tanta carne al fuoco in quest'inizio di stagione. Regna quindi l'equilibrio, nel senso che ogni gara può fare storia a sé ed esserci un vincitore diverso. A Spielberg 2 la Ducati è certamente favorita, ma Dovizioso non avrà per nulla vita facile. Stavolta c'è anche l'incognita meteo, con la pioggia che potrebbe diventare protagonista non solo nelle libere a sprazzi come la volta scorsa, ma anche in qualifica e in gara.

Tiene ancora banco il caso Zarco. Sanzione in vista?

Johann Zarco e Franco Morbidelli

E' passato ormai qualche giorno dall'incredibile crash tra Johann Zarco e Franco Morbidelli. Se è stato chiaro sin da subito la colpa del francese per l'incidente, assurdo invece è sembrato il silenzio assordante di FIM e Dorna, che solo nelle ultime ore hanno deciso di farsi sentire (dopo milioni di critiche arrivate da media e social), imponendo ai due piloti di comparire davanti ai giudici nel pomeriggio di giovedì. Cosa accadrà? Difficile a dirsi: per praticamente tutti i riders del paddock Zarco deve essere sanzionato, ma Freddie Spencer e compagni non sembrano di quest'idea. Insomma, regna ancora l'incertezza su un episodio pazzesco di quest'inizio di stagione. L'unica certezza è che il Morbido invece sta bene e correrà senza problemi.

Dovizioso vince e convince: il forlivese punta al bis domenica

Andrea Dovizioso, Ducati

E' l'uomo del momento e il secondo grande tema di questo weekend: Andrea Dovizioso riuscirà a confermarsi anche nel Gran Premio di Stiria? La vittoria di domenica è arrivata col timing perfetto, 24 ore dopo l'addio alla Ducati. Ora, carico a molla e col morale alle stelle, il forlivese è chiamato alla conferma, come da lui stesso dichiarato.. La pista è la stessa, la vetta delle generale non è lontana e Marquez è ancora assente. E' lui il grande favorito.

Cercasi il Fabietto Quartararo di Jerez

Petronas Yamaha SRT's French rider Fabio Quartararo rides his bike during the third training round of the Moto GP Austrian Grand Prix at the Red Bull Ring circuit in Spielberg, Austria on August 15, 2020.

El Diablo è in crisi? Non proprio dai... Il francese è ancora in testa al mondiale, ma viene da due prestazioni tutt'altro che sontuose. In Austria in gara 1 ha avuto un problema ai freni che lo hanno messo in seria difficoltà. Alla fine ha chiuso ottavo, salvando il salvabile, ma comunque non aveva il passo per stare con i primi. Inoltre per tutto il weekend è sembrato nervoso, a bordo di una Yamaha altalenante in termini di prestazioni. Se ci mettiamo anche la gara di Brno negativa, ecco che il periodo di Fabietto non è per nulla positivo. A Spielberg ha l'occasione del riscatto, a bordo di una moto che però difficilmente può rimanere in corsa per la vittoria. Ducati, KTM e Suzuki ne hanno di più, l'obiettivo per il francese può essere la top five.

MotoGP | Valentino Rossi

Discorso abbastanza simile per Maverick Viñales. Top Gun in gara ha avuto l'ennesimo problema di una stagione al momento molto sfortunata. Ma lo spagnolo comunque non è esente da colpe, dato il suo solito "vizio" dei troppi alti e bassi. Inoltre deve migliorare in partenza, dove perde sempre troppe posizioni. Su una Yamaha non al meglio Maverick deve almeno stare al passo di Fabio Quartararo. Per Valentino invece obiettivo costanza. Dalla prima gara di Jerez il Dottore ha fatto passi da gigante e a Spielberg proverà ad ottenere il podio 200 della carriera. Impresa veramente difficile, ma non impossibile. Serve una buona qualifica, cosa raramente ottenuta in questo 2020.

KTM e Suzuki pronte al colpaccio

Se Dovizioso punta alla doppietta, le avversarie più toste da battere probabilmente saranno le Suzuki e le KTM. Rins ha ancora sul groppone il brutto errore di domenica, aveva il ritmo per stare davanti. Mir ha ottenuto il primo podio in classe regina e non vuole fermarsi. Binder si trova clamorosamente in lotta per il mondiale mentre Pol Espargaro è l'eterno incompiuto. Merita un capitolo a parte il momento che sta vivendo Policio, sicuramente vittima di tanta sfortuna, ma anche autore di troppi errori nelle fasi importanti di gara. Sia a Brno che a Zeltweg, le cadute sono state causate prima di tutto da un suo lungo. Deve limitare gli errori e il grande risultato prima o poi arriverà. Inutile girarci intorno, per entrambe l'obiettivo è, almeno, il podio.

